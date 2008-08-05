آمار جدید تولید گندم هنوز جمع آوری نشده است

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا جهانسوز امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری به میزان 63 درصد نسبت به سال گذشته بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی خرید گندم نیست، اما در روند خرید به بخشهای متولی این امر کمک می نماید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با جمع آوری اطلاعات جدید، آمار تولید گندم اعلام می شود، افزود: حدود 4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گندم دیم و یک میلیون هکتار به کشت جو اختصاص دارد که در سال جاری بروز خشکسالی خساراتی را به عرصه های تحت پوشش این محصولات وارد آورده است.

وی با اشاره به عدم تغییردر تناوب زراعی در سال جاری اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ای هدفمند، تناوب کشت مطلوب را به منظور تولیدات مناسب در دستور کار قرار داده است.

جهانسوز عنوان کرد: در سال گذشته با اعمال سیاستهای حمایتی، تولید گوجه فرنگی در کشور از رشد 9.3 درصدی برخوردار بوده و در سال جاری رشد تولید سیب زمینی دنبال می شود، به نحویکه با دو مکانیزم صادرات و قیمت تضمینی از ورود خسارات احتمالی به زارعین این محصول ممانعت به عمل می آید.

وی توسعه کشت گلخانه ای را ضرورتی ملی خواند و افزود: از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تدوین نظام گلخانه ای در کشور آغاز شده، ضمن اینکه هم اکنون بومی سازی صنعت گلخانه ای مورد نظرقرار دارد، این در حالی است که در سال جاری استفاده از گلخانه های خورشیدی به عنوان گلخانه های ارزان قیمت مورد توجه است.

تولید 26 میلیون تن محصول علوفه ای در سال جاری

در ادامه این نشست محمد مهدی کابلی با اعلام اینکه پیش بینی می شود، امسال بالغ بر 26 میلیون تن انواع محصولات علوفه ای در کشور تولید شود، گفت: درحال حاضر بالغ بر 88 میلیون راس دام سبک و سنگین در کشور وجود دارد که جهت تامین علوفه مورد نیاز دامهای سنگین و صنعتی به دلیل رشد روزافزون دامداری ها به طور قطع با مشکل مواجه هستیم.

مدیرکل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه ای با بیان اینکه در سال جاری از لحاظ تولید محصولات علوفه ای جلوتراز برنامه چهارم قرار داریم افزود: میزان مصرف آب در گیاهان علوفه ای همچون ذرت و یونجه بالا است، این درحالی است که جو، سورگوم و تریتیکاله از مصرف آب پایینی برخوردار هستند و به همین دلیل توسعه کشت آنها در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی با بیان اینکه نیاز آبی سورگوم یک سوم نیاز آبی ذرت است، افزود: براساس برنامه چهارم امسال باید 22.5 میلیون تن انواع محصولات علوفه ای در کشور تولید شود، در حالیکه پیش بینی می شود بالغ بر 26 میلیون تن انواع محصولات علوفه ای در سال جاری تولید شود.

کابلی سطح زیر کشت جو در سال گذشته را یک میلیون و 800 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون از 959 هزارهکتار سطح زیر کشت جو بالغ بر دو میلیون تن محصول برداشت شده، ضمن اینکه سطح زیر کشت ذرت علوفه ای از 136هزار هکتار به 170 هزار هکتار افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه امسال 13 هزارتن بذر ذرت بین کشاورزان توزیع شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود میزان تولید ذرت علوفه ای در سال جاری به 7.3 میلیون تن برسد، این در حالی است که امسال درمجموع بالغ بر9 میلیون تن علوفه سیلویی ذرت تولید خواهد شد.

کابلی خاطرنشان کرد: به دلیل بروز خشکسالی درسال جاری، 100 تن بذر شبدر برسیم در استانهای شمالی کشورتوزیع شده که در سطح وسیعی از شالیزارها این میزان علوفه کشت خواهد شد.

وی با اشاره به قراردادن سورگوم و ارزن ها در تناوب گیاهان زراعی در سال جاری اعلام کرد: پیش بینی می شود امسال کشت سورگوم در 25 هزارهکتار صورت گیرد که 18 هزارهکتار آن در حال انجام است و تاکنون 15 هزارهکتار از اراضی زیر کشت این محصول رفته است.

مدیرکل دفتر امورذرت و محصولات علوفه ای با بیان اینکه امسال حدود 500 میلیون تومان بذر رایگان و یارانه دار سورگوم در اختیار کشاورزان قرارمی گیرد، گفت: در سال جاری در راستای اجرای اصل 44، برای اولین بار بیش از 20 درصد تولید بذرجو به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اظهارداشت: در سال جاری تولید بذر ذرت به 10 استان کشور واگذارشده، ضمن اینکه به منظورخودکفایی در تولید بذر ذرت، امسال پنج شرکت خارجی با همکاری بخش خصوصی نسبت به تولید بذر این محصول در داخل کشور اقدام کرده اند.