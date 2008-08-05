کهگیلویه و بویراحمد فاقد بانک جامع اطلاعات آماری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امید علی پارسا بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان افزود: برخوردار بودن از این بانک در برنامه ریزی مطلوب و شتاب بخشیدن به اهداف توسعه بسیار موثر است.

وی همچنین بیان داشت: قانون گذار، مدیران دستگاههای اجرایی را ملزم به هزینه نیم درصد از اعتبارات جاری و عمرانی خود در امور فرهنگی کرده است .

پارسا اظهار داشت: این اعتبار عدد خوبی است و مدیران برای توسعه و پیشبرد فضایل و ارزشهای فرهنگی باید آن را به نحو مطلوب هزینه نمایند ضمن اینکه این استان به لحاظ مسایل فرهنگی نیازمند توجه ویژه است.

وی بیان داشت: یک درصد از اعتبارات عمرانی هر دستگاه در بخشهای مختلف باید صرف فرهنگ جهاد و یادواره ایثار و شهادت شود، از اینرو مدیران باید این اعتبار را در دل پروژه های خود به گونه ای هزینه نمایند که این هدف را تامین کند.

به گفته پارسا، مدیران دستگاهها باید برای عملی و انجام شدن کارها تلاش جدی داشته و هرجایی گره ای در کار باشد برای گشایش آن از هر طریقی چاره جویی کنند.