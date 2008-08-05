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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۸

اتحادیه عرب درباره تداوم شهرک سازی اسرائیل هشدار داد

اتحادیه عرب درباره تداوم شهرک سازی اسرائیل هشدار داد

اتحادیه عرب درباره تشدید روند شهرک سازی رژیم صهیونیستی درکرانه باختری رود اردن بویژه در شهر اشغالی بیت المقدس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی اردن، دبیرخانه اتحادیه عرب تاکید کرد: تداوم شهرک سازی اسرائیل فرصت برای برقراری صلح و راه حل دو دولت را از بین می برد.

این دبیرخانه افزود: اعلام مناقصه های جدید برای ساخت واحدهای مسکونی شهرک نشین در کرانه باختری مقاصد واقعی رژیم اسرائیل را برملا می کند چرا که تل آویو همچنان از تعهدات و مستلزمات برقراری صلح فرار می کند و همه درخواست ها و موضعگیرهای بین المللی برای توقف شهرک سازی را زیرپا می گذارد.

محمد صبیح معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت: اسرائیل در سیاست های خود برای انکار کردن حقوق ملی فلسطین و شانه خالی کردن از توافقنامه های امضا شده از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

با وجود درخواست های مکرر فلسطینیان و جامعه بین المللی برای توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و شهر اشغالی بیت المقدس، این رژیم اخیرا اعلام کرد که قصد دارد تا 20 واحد مسکونی را در شهرک صهیونیست نشین مسکیوت در منطقه غور اردن احداث کند.

رژیم اسرائیل پیش از این نیز در چند نوبت طرح های خود را برای شهرک سازی و توسعه شهرک ها در کرانه باختری و شهر اشغالی بیت المقدس اعلام کرده است.

بر اساس قطعنامه های بین المللی و طرح نقشه راه، رژیم صهیونیستی باید شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی را متوقف کند.

کد مطلب 727824

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