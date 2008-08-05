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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

در تداوم تجاوزگری اسرائیل؛

سازمان ملل از انتقال جمعی از آوارگان فلسطینی به سوئد و ایسلند خبر داد

سازمان ملل از انتقال جمعی از آوارگان فلسطینی به سوئد و ایسلند خبر داد

در شرایطی که رژیم صهیونیستی به شهرک سازی و بیرون کردن مردم فلسطین از سرزمینشان ادامه می دهد، سازمان ملل از انتقال جمعی از آوارگان فلسطینی به سوئد و ایسلند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رون ردموند سخنگوی کمیسیون عالی آوارگان سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران از انتقال تعداد زیادی از فلسطینیان ساکن اردوگاه الولید به ایسلند و از انتقال 155 تن دیگر از فلسطینیان ساکن اردوگاه الطنف به سوئد خبر داد.

ردموند از حضور 2300 فلسطینی در اردوگاههای مرزی عراق و سوریه خبر داد و شرایط زندگی آنها را اسفبار توصیف کرد.

سازمان های جهانی به جای جلوگیری از ادامه شهرک سازی صهیونیستها در سرزمین فلسطین و مهاجرت یهودیان دیگر کشورها به این منطقه در تلاش برای کوچاندن فلسطینیان به نقاط دیگر جهان هستند تا با کمک به رژیم صهیونیستی بتوانند اهداف خود را در خاورمیانه پیگیری کنند.

کد مطلب 727827

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