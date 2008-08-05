به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دبیر کل حزب الله آمده است: نخست از تلاش‌های پربرکت و اقدام‌های ارزشمند و همچنین از فعالیت‌های هنری و تبلیغی شما در جهت تبیین ارزش‌ها، بیان مفاهیم بلند و نشان دادن ابعاد انسانی این پیروزی الهی که به دست مقاومت و ملت غیور و ایثارگر لبنان رقم خورد، کمال تشکر را دارم.

نصرالله آورده است: من هر تلاشی در این راه را جزئی از مسئولیت‌های مهمی می‌دانم که بر دوش همه ما قرار گرفته است. این تلاش‌ها به منزله اعلام وفاداری به شهداء گرانقدر و تجلیل از ایثار و فداکاری‌های عظیمی است که در زیباترین شکل و بالاترین درجات تجلی یافت. فداکاری‌هایی که برای امت ما دستاوردی تاریخی در جهت تحقق آرمان بزرگ پیروزی بر دشمن صهیونیست و نابودی سلطه استکباری‌اش به حساب می‌آید.

در بخش دیگر پیام می‌خوانیم: در حقیقت پیروزی جنگ 33 روزه صفحاتی از طومار سلطه صهیونیست را در تاریخ امت ما در هم پیچید، راه عزت و سربلندی را پیش روی ما گشود و ما را به طلوع صبحی جدید بشارت داد. صبحی که در آن جایی برای شکست و عقب‌نشینی نیست. این پیروزی واقعیت‌های درون اسرائیل (از فرماندهی لجستیک، فرهنگ، ارتش، تشکیلات تبلیغاتی وسیع و همه افراد و امکاناتش) را در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشت. به گونه‌ای که همه دانستند اسرائیل توهمی دروغین بیش نیست که ساخته و پرداخته استکبار جهانی است. در واقع اسرائیل یک لانه عنکبوت بلکه چیزی ضعیفتر از آن است.

دبیر کل حزب الله نوشت: این پیروزی اصول ارزشی ایمان به پروردگار متعادل را در وجودمان تقویت کرد. خداوند متعال به ما ثبات قدم بخشید، ما را یاری کرد تا جایی که وعده ان تنصر الله ینصرکم را محقق دیدیم. به علاوه این جنگ هویت، خودباوری و اصالت را به امت بازگرداند، او را به توانایی‌های خود واقف ساخت و دروازه‌های آینده‌ای روشن را از طریق مقاومت، ایثار و فداکاری به روی امت گشود و ما را از تاریکی‌ها و ظلمات گمراهی و ضعف و تشتت نجات بخشیده به نور ایمان، علم، وحدت و قدرت رهنمون ساخت تا ثابت شود ما می‌توانیم معادلات جهانی را به نفع خود تغییر دهیم و جلال و جبروت دشمنان را بشکنیم.

در پیام نصرالله آمده: مگر این آمریکا نبود که ادعا می‌کرد خاورمیانه جدید را خون فرزندان ما و با ویران کردن خانه‌ها و نابودی زیربناهای اساسی کشور کوچکمان لبنان بنا خواهد کرد؟ مگر اولمرت نگفته بود می‌خواهد مقاومت اسلامی و سلاحش را محو و نابود سازد و ملت مقاومت را برای همیشه سرکوب کند؟ آیا اراده تمامی ستمگران، سیاستگذاران، زورمداران و توطئه‌گران جهان در آن قرار نگرفته بود که در لبنان به مفهوم پیروزی پایان دهند و تعبیر سلطه دائمی اسرائیل را جایگزین آن کنند؟

وی خطاب به جشنواره حدیث مقاومت می‌نویسد: همه این حرف‌ها را زدند و همه این اهداف را با خشنونت‌بارترین تجاوزها و طولانی‌ترین جنگی که منطقه در تاریخ درگیری شاهد آن بوده دنبال کردند. اما ما از همان روز اول به آنها گفتیم اینها توهمی بیش نیست. شما هرگز نخواهید توانست نام و خاطره ما را از بین ببرید و دست‌یازی به مقاومت و ملت آن در توان شما نیست. زمان عوض شده و شرایط تغییر یافته و در هر حال پیروزی از آن ما خواهد بود و بحمدالله همان هم شد.

دبیر کل حزب الله در پیام خود اشاره کرده است: از مهمترین دستاوردهای این پیروزی الهی بازگشت خودآگاهی و بیداری در فرهنگ امت است. بیداری که در اثر جنگ‌ها و ناکامی‌ها کمرنگ شده بود، تا جایی که یأس و نابودی در جان بعضی رسوخ و اراده ایستادگی در مقابل توطئه‌های دشمن را از آنان سلب کرده بود. این معنا شکافی عمیق در وجدان و خط مشی امت به وجود آورد و او را از فرهنگ و تاریخ خود بیگانه و دور ساخت.

به اعتقاد نصرالله، حال آنکه پس از گذشت دو سال از این رویداد تاریخی می‌بینیم واقعیت‌ها و دیدگاهها متحول شده و تغییر یافته است. دشمن اسرائیلی برای نخستین بار بعد از پیدایش نامبارکش خود را در محاصره عمیق‌ترین بحران‌ها می‌بیند. بحرانی که بر تمام استراتژی‌ها خط بطلان کشید. او هیچ راه فراری برای خود نمی‌بیند. این در حالی است که مقاومت و در کنار او همه ملت‌های غیور و شجاع در موضع قدرت سربلند ایستاده‌اند و به سوی پیروزی حتمی پیش می‌روند.

در بخش دیگر پیام نصرالله آمده است: حقیقتا حماسه‌های زیبا و رشادت‌آفرینی مجاهدان دلاور در متن جبهه‌ها که بزرگترین ارتش منطقه را به ذلت و خواری کشاند، مواضع جسورانه، صبر و بردباری ملت عظیم‌الشأن ما و دستاوردهایی که به برکت ایمان و اخلاص به دست آمد، همگی سرمایه‌ای ارزشمند و سرچشمه‌ای جوشان برای اهل هنر و اصحاب رسانه خواهد بود. همانها که با تلاش در هنگامه کارزار با دشمن و نیز پس از آن برای دفاع از مقاومت و اثبات حقانیت آن از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

دبیر کل حزب الله نوشت: آنچه شما انجام داده و هم اکنون انجام می‌دهید دشمن را واداشت به شکست جدید یعنی شکست در عرصه تبلیغات اعتراف کند. اکنون دشمن اعتراف می‌کند که ما در خصوص نوآوری، تبلیغات و ایجاد جنگ روانی نسبت به تمام افسران، لشگر و فرماندهانشان برتری و تفوق داریم. این حقیقت ما را ترغیب می‌کند تا با برداشتن گام‌های موثرتر، تشکیلات رسانه‌ای شکست‌ناپذیر به وجود آوریم. رسانه‌ای که بتواند همگام با مقاومت آثاری چشمگیر خلق کند.

سیدحسن نصرالله در پایان پیام خود به اختتامیه نخستین جشنواره فیلم حدیث مقاومت آورده است: خداوند شما را در همیاری امت در پیروزی‌های آینده موفق کند و تلاش‌هایتان را پرثمر و نتیجه‌بخش فرماید.