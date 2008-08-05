۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۴۰

وربینسکی یک بازی رایانه‌ای را فیلم می‌کند

خالق "دزدان دریایی کارائیب" با همکاری استودیو یونیورسال پیکچرز فیلمی سینمایی از روی بازی رایانه‌ای محبوب "بایوشاک" می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمنامه فیلم جدید گور وربینسکی را جان لوگان نوشته و داستان درباره رویدادهای اسرارآمیز است که در یک آرمان‌شهر زیرآبی معروف به "رپچر" اتفاق می‌افتد.

دنباله بازی رایانه‌ای "بایوشاک" سال 2009 و احتمالا پیش از نمایش فیلم به بازار می‌آید. وربینسکی 44 ساله سازنده سه‌گانه پرفروش "دزدان دریایی کارائیب" شامل "نفرین مروارید سیاه"، "سینه مرد مرده" و "در انتهای دنیا" است.

آخرین فیلم این مجموعه با بودجه 300 میلیون دلار ساخته شد و در آمریکا 309 میلیون دلار و در سطح بین‌الملل 651 میلیون دلار فروخت. "شکار موش"، "مکزیکی" و "حلقه" از دیگر ساخته‌های وربینسکی آمریکایی است.

