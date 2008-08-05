به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمنامه فیلم جدید گور وربینسکی را جان لوگان نوشته و داستان درباره رویدادهای اسرارآمیز است که در یک آرمان‌شهر زیرآبی معروف به "رپچر" اتفاق می‌افتد.

دنباله بازی رایانه‌ای "بایوشاک" سال 2009 و احتمالا پیش از نمایش فیلم به بازار می‌آید. وربینسکی 44 ساله سازنده سه‌گانه پرفروش "دزدان دریایی کارائیب" شامل "نفرین مروارید سیاه"، "سینه مرد مرده" و "در انتهای دنیا" است.

آخرین فیلم این مجموعه با بودجه 300 میلیون دلار ساخته شد و در آمریکا 309 میلیون دلار و در سطح بین‌الملل 651 میلیون دلار فروخت. "شکار موش"، "مکزیکی" و "حلقه" از دیگر ساخته‌های وربینسکی آمریکایی است.