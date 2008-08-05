به گزارش خبرنگار مهر، "آب و آینه" نخستین فیلم تلویزیونی آذربایجانی است که فردا در روستایی نزدیک میبد با حضور بابک انصاری بازیگر اصلی مقابل دوربین می‌رود. از دیگر بازیگران فیلم می‌توان به امیررضا وزیری و آناهیتا هلت هوفر اشاره کرد.

"آب و آینه" با فیلمنامه‌ای از پوراحمد و اصغر عبداللهی در شبکه تهران ساخته می‌شود و داستان روستایی است که قنات آن مدت‌ها پیش خشک شده است. تا اینکه معلمی وارد روستا می‌شود و ... جمعی از بازیگران بومی یزد هم در این پروژه ایفای نقش می‌کنند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: مرتضی قیدی، صدابردار: داریوش صادقپور، طراح گریم: سعید باقری و هدی سرتوه، طراح صحنه: حسین موسوی، مدیر تولید: احمد مرادی، برنامه‌ریز: حسین سلیمانی، مجری طرح: داریوش بابائیان و عکاس: مونا سرتوه.

"روایت‌های ناتمام" اولین فیلم بلند سینمایی آذربایجانی در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و داستان یک شب از زندگی سه دختر به نام‌های ستاره، هنگامه و منیژه است. در این فیلم ستاره پسیانی، هنگامه قاضیانی، سعیده امیرساعی، رضا قاضیانی و حسین سلیمانی بازی کرده‌اند.