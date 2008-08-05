شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فرارسیدن ماه شعبان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است: در حالی ماه رجب، ماه خدا را پشت سر گذاشتیم و از رحمتی بزرگ خارج گشتیم که در پیش روی خویش رحمتی بس بزرگتر و عظیم‌تر در پیش داریم و آن حلول ماهی مبارک و با عظمت است که در آن چند تن از برترین امت اسلام و اولاد پیامبر اکرم چشم به جهان گشودند و جهان را غرق در سرور و شادی نمودند.

این پیام می‌افزاید: سلام ما بر حسین«ع» و گلوی بریده‌اش و زینب صبورش، سلام ما بر عباس و فرق شکافته و دستان قلم شده‌اش و سلام بر سجاد«ع» و مناجات‌‌های سحرگاهی‌اش، سلام بر علی‌اکبر و بدن عرباً عربا شده‌اش و سلام بر مهدی آل محمد«عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف» و پرچم عدالتش ''رجبیون'' به پا خواسته و با دل‌های آماده شده در ماه خدا،‌با قلب‌هایی مملو از عشق و شور حسینی و ایثار و ادب ابوالفضلی، رسم ادب را جوانمردانه، عباس‌وار به جای آورده و به یاد امام مظلوم خویش ـ حضرت زین‌العابدین«ع» و سید الساجدین ـ ناله‌های شیون و فغان خود را در فراق «آن یار سفر کرده که صد قافله دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش» می‌سرایند و به امید منتقم خون حسین«ع» فریاد رسای«هیهات مناالذله» سرداده و زینب‌وار پیام والای شهادت، وحدت، صلح، آزادی و برابری را در سایه‌سار اسلام ناب محمدی «صلی‌الله علیه و آله و سلم» فریاد زده و از مظلومان و مستضعفان جهان که وارثان حقیقی زمینند به خصوص مردم مظلوم و بی‌دفاع لبنان و فلسطین، عراق و افغانستان و تمامی آزادگان حمایت نموده و به پیام تاریخی ابا عبدالله الحسین «ع» در ظهر عاشورا که فرمودند؛ «هل من ناصر ینصرنی» لبیک‌گویان از نهاد جان پاسخ داده و به تمامی شهدای اسلام و انقلاب اسلامی در اقصی نقاط عالم هستی می‌گویند که: «شهد شیرین شهادت در جنّات عدن و جوار نبی مکرم اسلام گوارای وجودتان باد؛ که این وظیفه ما را در راستای حرکت زینب‌وار در رساندن پیام سرخ حسینیان هر چه سخت‌تر می‌نماید.