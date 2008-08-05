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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۲

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فرارسیدن ماه شعبان را تبریک گفت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فرارسیدن ماه شعبان را تبریک گفت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت اعیاد عظیم شعبانیه از آحاد ملت بزرگوار ایران اسلامی خواست تا همزمان با بزرگداشت و نکوداشت اعیاد مبارک ماه شعبان با دعا و راز و نیاز آزادی تمامی مستضعفان، محرومان و مظلومان جهان را از درگاه ایزد متعال مسئلت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است:  در حالی ماه رجب، ماه خدا را پشت سر گذاشتیم و از رحمتی بزرگ خارج گشتیم که در پیش روی خویش رحمتی بس بزرگتر و عظیم‌تر در پیش داریم و آن حلول ماهی مبارک و با عظمت است که در آن چند تن از برترین امت اسلام و اولاد پیامبر اکرم چشم به جهان گشودند و جهان را غرق در سرور و شادی نمودند.

این پیام می‌افزاید: سلام ما بر حسین«ع» و گلوی بریده‌اش و زینب صبورش، سلام ما بر عباس و فرق شکافته و دستان قلم شده‌اش و سلام بر سجاد«ع» و مناجات‌‌های سحرگاهی‌اش، سلام بر علی‌اکبر و بدن عرباً عربا شده‌اش و سلام بر مهدی آل محمد«عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف» و پرچم عدالتش ''رجبیون'' به پا خواسته و با دل‌های آماده شده در ماه خدا،‌با قلب‌هایی مملو از عشق و شور حسینی و ایثار و ادب ابوالفضلی، رسم ادب را جوانمردانه، عباس‌وار به جای آورده و به یاد امام مظلوم خویش ـ حضرت زین‌العابدین«ع» و سید الساجدین ـ ناله‌های شیون و فغان خود را در فراق «آن یار سفر کرده که صد قافله دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش» می‌سرایند و به امید منتقم خون حسین«ع» فریاد رسای«هیهات مناالذله» سرداده و زینب‌وار پیام والای شهادت، وحدت، صلح، آزادی و برابری را در سایه‌سار اسلام ناب محمدی «صلی‌الله علیه و آله و سلم» فریاد زده و از مظلومان و مستضعفان جهان که وارثان حقیقی زمینند به خصوص مردم مظلوم و بی‌دفاع لبنان و فلسطین، عراق و افغانستان و تمامی آزادگان حمایت نموده و به پیام تاریخی ابا عبدالله الحسین «ع» در ظهر عاشورا که فرمودند؛ «هل من ناصر ینصرنی» لبیک‌گویان از نهاد جان پاسخ داده و به تمامی شهدای اسلام و انقلاب اسلامی در اقصی نقاط عالم هستی می‌گویند که: «شهد شیرین شهادت در جنّات عدن و جوار نبی مکرم اسلام گوارای وجودتان باد؛ که این وظیفه ما را در راستای حرکت زینب‌وار در رساندن پیام سرخ حسینیان هر چه سخت‌تر می‌نماید.

کد مطلب 727845

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