کشف تسلیحات از مقامات دیپلماتیک و نظامی آمریکا در قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور قرقیزستان در این باره اعلام کرد: مقام های امنیتی قرقیزستان از آپارتمان چند مسئول آمریکایی 6 مسلسل تیربار، 25 تفنگ تهاجمی و تعدادی اسلحه گرم کوچکتر کشف کرده است.

پلیس قرقیزستان مسئولین آمریکایی را که از آنها این تسلیحات را بدست آورده به نگهداری و در اختیار داشتن غیر قانونی تسلیحات متهم کرده است.

وزارت کشور قرقیزستان طی بیانیه ای با اعلام این خبر اضافه کرد که چند مقام سفارت آمریکا و همچنین نظامی این کشور در آپارتمانی که این تسلیحات از آنجا کشف شد، حضور داشتند.

سفارت آمریکا در بیشکک این اتهام را رد کرد، اما درعین حال گفته است که این تسلیحات و ورود آنها به این کشور ثبت شده است.