رئیس فدراسیون بسکتبال امشب عازم چین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال پس از کسب عنوان چهارمی تورنمنت دایموند بال در شهر نانجینگ چین، از ابتدای هفته جاری اردوی آماده سازی خود را در دهکده المپیک آغاز کرده است.

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال که در مدت زمان حضور تیم ملی در شهر نانجینگ مشغول رسیدگی به امور داخلی مربوط به این فدراسیون بود، امشب همراه با محمدرضا مشحون (رئیس سازمان تیم های ملی بسکتبال) تهران را ترک می کند تا در دهکده المپیک به اردوی تیم ملی ملحق شود.

قرار است برادران مشحون تا پایان دیدارهای تیم ملی بسکتبال در جریان پیکارهای المپیک 2008 پکن در کنار ملی پوشان بمانند.

نخستین بازی تیم ملی بسکتبال در این پیکارها 20 مردادماه مقابل تیم ملی روسیه برگزار می شود.

تیم ملی بسکتبال ایران برای برگزاری دیدارهای بعدی خود به ترتیب مقابل تیم های لیتوانی، استرالیا، آرژانتین و کرواسی صف آرایی می کند.