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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۴

پیام تبریک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز پاسدار و جانباز

پیام تبریک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز پاسدار و جانباز

به مناسبت سوم شعبان روز ولادت حضرت امام حسین(ع)- روز پاسدار ، چهارم شعبان روز ولادت حضرت قمر بنی هاشم(ع) - روز جانباز و پنجم شعبان ولادت سید الساجدین امام زین العابدین (ع)، سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیامی ضمن تبریک روز پاسدار و جانباز از پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است:  ستاد کل نیروهای مسلح  سوم شعبان خجسته میلاد  حضرت ابا عبدالله الحسین سید الهشدا(ع) - روز پاسدار و نیز چهارم شعبان ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس(ع) علمدار کربلا را  با عزت جانبازی در حفظ حریم امامت و ولایت حسین بن علی (ع) روز جانباز نام گرفته به تمامی پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت گفت.

ستاد کل نیروهای مسلح در سال نوآوری و شکوفایی همواره موفقیت خود را مدیون ایثارگری و جانبازی رزمندگان اسلامی می داند که در انجام وظایف و ماموریت های محوله از هیچ کوششی فروگذار ننموده و برای مجد و عظمت جمهوری اسلامی ایران و سرافرازی ملت شریف و مسلمان و میهن عزیزمان ایران تا مرز شهادت پایمردی و جانبازی کرده اند.

 

کد مطلب 727851

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