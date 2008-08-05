پیام تبریک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز پاسدار و جانباز

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است: ستاد کل نیروهای مسلح سوم شعبان خجسته میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین سید الهشدا(ع) - روز پاسدار و نیز چهارم شعبان ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس(ع) علمدار کربلا را با عزت جانبازی در حفظ حریم امامت و ولایت حسین بن علی (ع) روز جانباز نام گرفته به تمامی پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت گفت.

ستاد کل نیروهای مسلح در سال نوآوری و شکوفایی همواره موفقیت خود را مدیون ایثارگری و جانبازی رزمندگان اسلامی می داند که در انجام وظایف و ماموریت های محوله از هیچ کوششی فروگذار ننموده و برای مجد و عظمت جمهوری اسلامی ایران و سرافرازی ملت شریف و مسلمان و میهن عزیزمان ایران تا مرز شهادت پایمردی و جانبازی کرده اند.