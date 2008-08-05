روزشمار تاسیس بانک توسعه تعاون در کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد عباسی، عصر امروز در حاشیه اختتامیه مسکنهای تعاونی مخابرات در جمع خبرنگاران کرجی اظهار داشت: بانک توسعه تعاون کشور بر اساس و اصل ماده 44 قانون اساسی و با هدف حمایت بیشتر از بخش تعاونی در حال تاسیس است.

وی افزود: طی چند روز گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را تایید و ابلاغ کرد و مسئولان امر تا سه ماه آینده فرصت دارند که بانک توسعه تعاون را در کشور تاسیس کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تفاوت اصلی نظام بانک توسعه تعاون کشور با نظام کلی بانکها در الزام این بانک نسبت به حمایت و توسعه تعاونیها است که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته این تعاونی ها باید حجم زیادی از فعالیتهای اقتصادی کشور را در سالهای آتی به خود اختصاص دهد.

عباسی یادآور شد: طبق ارزیابی های صورت گرفته، وزیر تعاون به عنوان رئیس بانک توسعه تعاون کشور منصوب خواهد شد و تمامی فعالیتهای این نظام بانکی را در راستای توسعه تعاونی ها معطوف خواهد کرد.

وی عنوان کرد: تاکنون در کشور صندوق تعاون به منظور حمایت از تعاونی ها مشغول فعالیت بوده که توانسته خدمات مناسبی را عرضه کند و امید می رود با تاسیس بانک توسعه کشور بخش اعظمی از نیازهای تعاونی ها که تاکنون برطرف نشده است، رفع شود.

عباسی در خصوص تعاونی های مسکن مهر نیز بیان داشت: تاکنون چهار میلیون نفر به صورت اینترنتی برای تعاونی های مسکن مهر ثبت نام کرده اند که به احتمال زیاد دو میلیون نفر از آنان واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند که به زودی مراحل پالایش آماری و اجرایی این تعاونی آغاز خواهد شد.