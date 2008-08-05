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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۱۵

افزایش تنشها در مناطق صرب نشین کوزوو

افزایش تنشها در مناطق صرب نشین کوزوو

با افزایش تنش ها در مناطق صرب نشین کوزوو، یک افسر پلیس سازمان ملل و سه شهروند این منطقه کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سه شهروند کوزوو و یک افسر پلیس سازمان ملل در شهر میتروویکا در شمال کوزوو در درگیری های اخیر در محل پل هایی که منطقه صرب نشین شهر را به منطقه آلبانی نشین این منطقه وصل می کند، کشته شدند. 

دو تن از کشته شدگان، صرب تبار و دیگری هم آلبانی تبار بوده است .   

رودخانه ایبار 20 هزار صربی را که در کنار 80 هزار آلبانی تبار در شهر میترویکا در شمال کوزوو زندگی می کنند از هم جدا کرده است، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به منظور جلوگیری از درگیر شدن صرب ها و آلبانی تبارها در محل پل ها، مستقر هستند.

در پی کشکمشهای طولانی بین کوزوو و صربستان، این منطقه در 17 فوریه (28 بهمن 87 ) استقلال خود را از صربستان اعلام کرد و بلافاصله چندین کشور از جمله آمریکا و چند کشور مهم اروپایی از جمله سوئد، حمایت خود را از این بیانیه اعلام داشتند.

روسیه و صربستان مخالفت شدید خود را با استقلال کوزوو اعلام کرده اند.

کد مطلب 727880

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