به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در روزعید مبعث اظهارکرد: نفوذ واقتدارمنطقه‌ ای ایران با گذشته غیرقابل مقایسه ودلیل عقب ‌نشینی آمریکا از استراتژی طرح خاورمیانه بزرگ و نیز استراتژی اقدام پیشدستانه است.

وی ادامه داد: پیروزی‌های غرورانگیز جمهوری اسلامی درسایه مقاومت و پایداری رهبری معظم انقلاب و ملت ایران بوده است، به همین دلیل نباید حتی یک قدم از مواضع برحق جمهوری اسلامی عقب نشست.

حبیبی با اشاره به سفربشار اسد به تهران گفت: روابط ایران و سوریه یک رابطه استراتژیک است. سوریه در شدیدترین اوضاع بحران منطقه در کنار ایران قرار داشت و اکنون هم همان مسیر را طی می کند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای خارجه غیرمتعهدها در تهران تصریح کرد: دو سوم کشورهای جهان یعنی بخش عظیمی از جامعه جهانی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حمایت کردند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: برخی کشورهای زورگو وقیحانه می‌گویند 1+5 یعنی جامعه جهانی اما 118 کشور بزرگ جهان که از فعالیت های هسته‌ای ایران حمایت کرده‌اند، نمی‌ توانند نام خود را جامعه جهانی بگذارند.

حبیبی اظهارداشت: ما معتقدیم فضای عقلانی و شفافی که برای گفتگوها فراهم آمده نباید به وسیله لابی صهیونیستی غبارآلود شود ، غرب زمان را برای به رسمیت شناختن قدرت ملت ایران غنیمت بشمارد و در قالب بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی به یک بحران ساختگی در منطقه و جهان خاتمه دهد. آنها باید بدانند ملت ایران را نمی‌توانند با تهدید از صحنه قدرت جهانی حذف کنند. ملت ما در هشت سال دفاع مقدس خوب آموخته از خود چگونه دفاع کند.

وی درپاسخ به سئوالی درمورد اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت گفت: دولت در واگذاری با دست بازعمل کرده ولی در همه موارد روح حاکم بر این عملکرد، خصوصی‌سازی به معنای جامع کلمه نبوده است، اخیرا هم قانون اجرای اصل 44 به دولت ابلاغ شده است.

حبیبی افزود: امیدوارم دولت با سرعت درجهت اجرای این اصل که به گفته کارشناسان یک انقلاب اقتصادی پدید خواهد آورد عمل کند؛ زیرا هرگونه تحول اقتصادی بدون اجرای سریع و دقیق سیاست‌های اصل 44 ناموفق خواهد بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد تئوری دولت وحدت ملی و وحدت اصول‌گرایان و اصلاح‌ طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: دولت یک شرکت سهامی نیست که هر کس یا هر گروهی سهمی در آن داشته باشد. طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور منتخب ملت همکاران خود در هیئت وزیران را به مجلس معرفی می کند و مجلس هم در حدود اختیارات خود به آنها رای اعتماد یا عدم اعتماد می‌دهد. عزل وزرا هم از اختیارات رییس‌جمهور است؛ بنابراین همه چیز در این فرایند قابل تعریف است.

حبیبی ادامه داد: دولت وحدت ملی وقتی تشکیل می‌شود که یک بحران سیاسی در کشور باشد. ما در کشور بحران سیاسی نداریم، اگر یک حزب یا یک جریان در انتخابات رای نیاورد و دچار بحران شد، نباید فکر کند کل مملکت دچار بحران است.

وی افزود: البته این که هر دولتی موظف است از مجموعه ظرفیت نیروهای مخلص و پایبند به انقلاب اسلامی استفاده کند و شعاع دایره انتخاب نیروها را در این حد تعریف شده بنگرد، از الزامات عملی دولت‌هاست، ولی این به معنای آن نیست که می توان کابینه ‌ای شبیه جمع اضداد تشکیل داد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) ، حضرت سجاد(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) را به عموم مسلمین جهان تبریک گفت و با اشاره به روز پاسدار و روز جانباز اظهار کرد: همه ما مدیون ایثارگران انقلاب اسلامی و موظف به گرامیداشت این روزها هستیم.