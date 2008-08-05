اولمرت برای پنجمین بار بازجویی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، میکی روزنفیلد به خبرگزاری فرانسه گفت: جلسات بازجویی همانند گذشته در دفتر رسمی ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل انجام خواهد شد و ستاد مبارزه با فساد از وی بازجویی خواهد کرد.

به گفته رادیوی رژیم اسرائیل، بازجویان این هفته از مجموع شش مسئله مطرح شده علیه اولمرت بر روی دو مسئله تمرکز خواهند کرد که نخستین مسئله درباره اقدام اولمرت در خرید خانه ای در یکی از محله های اعیان نشین شهر اشغالی بیت المقدس به قیمتی پایین تر از ارزش آن در مقابل انجام خدماتی برای پیمانکارش است.

برپایه این گزارش، دومین مسئله درباره ارایه چندین فاکتوردرباره هزینه دهها سفر خارجی است.

پلیس رژیم اسرائیل قبلا نیز چهار بار از اولمرت بازجویی کرده بود. "موریس تالنسکی" تاجر آمریکایی و شاهد اصلی پرونده رشوه خواری اولمرت تایید کرده است که اولمرت چندین بار در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 1991 و 1992 از وی رشوه گرفته است. این درحالی است که اولمرت هرگونه تخلف خود را رد می کند.

یک منبع در دفتر اولمرت درباره چهارمین جلسه بازجویی از اولمرت گفته بود: بازجویی اساسا درباره اتهامات درخصوص دریافت چندین مرتبه هزینه های یک سفر و نقل و انتقال مبالغی نقدی بود.

مهمترین موارد بازجویی از ایهود اولمرت درخصوص گرفتن رشوه از یک بازرگان آمریکایی و دریافت مکرر هزینه های یک سفر، هنگامی که وی وزیر بازرگانی و شهردار شهر اشغالی بیت المقدس بود، می باشد.

موضوع وجود فساد در بین مقامهای رژیم صهیونیستی مطلب جدیدی نیست و اغلب مقامهای این رژیم هر کدام چندین مورد از فساد اخلاقی و مالی را در پرونده خود دارند و در آخرین نمونه از آنها سال گذشته رئیس رژیم صهیونیستی به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.

فساد مالی و رشوه خواری اولمرت و شکست مفتضحانه وی در تجاوز تابستان سال 2006 میلادی به لبنان نیز باعث شد که وی چهارشنبه هفته گذشته اعلام کند که بعد از انتخاب جانشینی برای ریاست حزب کادیما در ماه سپتامبر، از منصب خود در کابینه این رژیم کناره گیری خواهد کرد.