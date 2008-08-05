جلسه پارلمان عراق درباره قانون شوراها بار دیگر به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید الجابری نماینده فراکسیون فهرست ائتلاف عراق یکپارچه به خبرگزاری اصوات العراق گفت: جلسه امروز مجلس برای بحث و بررسی قانون شوراهای استان به فردا چهارشنبه موکول شد.

وی علت این امر را به خاطر عدم توافق فراکسیون های مجلس درباره راهکاری درخصوص مسئله استان کرکوک در پیش نویس قانون انتخابات شوراهای استان دانست.

این سومین بار است که جلسه مجلس عراق به خاطر اختلافات رهبران سیاسی این کشور درباره قانون انتخابات شوراها بویژه مسئله مربوط به وضعیت استان کرکوک به تعویق می افتد.

این درحالی است که دیروز برخی از شخصیت های عراقی از دستیابی گروههای سیاسی به توافقی درباره مسئله کرکوک و احتمال تعویق برگزاری انتخابات در این استان به مدت شش ماه خبر داده بودند.

گفتنی است که جلسه امروز به ریاست محمود المشهدانی مدتی کوتاه برگزار شد، اما به خاطرعدم دستیابی گروههای سیاسی به توافق درباره پیش نویس قانون انتخابات به فردا موکول شد.

مجلس نمایندگان عراق در مجموع 275 عضو دارد که درجلسه اول مرداد تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند که از این تعداد 127 نفر به قانون انتخابات شوراها رای دادند. فراکسیون ائتلاف کردها در اعتراض به این قانون صحن مجلس را ترک کرد.

شورای ریاست جمهوری عراق سپس در نشستی با این قانون مخالفت کرد و تصمیم گرفت آن را برای بررسی و تصویب مجدد به مجلس بازگرداند.