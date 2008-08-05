آمریکا از نشست تلفنی گروه 1+5 در فردا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"گونزالو گالگوس" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: اعضای گروه 1+5 فردا یک نشست تلفنی را برای اتخاذ تصمیم درباره گام بعدی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران برگزار می کنند.

وی در اشاره به اینکه هنوز پاسخی از طرف ایران دریافت نشده است ادامه داد: ما منتظر اتمام روز کاری در اروپا هستیم تا فردا در نشست تلفنی درباره این موضوع تصمیم گیری کنیم.

این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد: در صورت عدم دریافت پاسخی روشن از سوی ایران، ما گزینه دیگری جز افزایش اقدامات در ارتباط با تهران را نداریم.

در شرایطی که در مذاکرات گذشته گروه 1+5 با ایران، بعضی مقامات آمریکایی از تعیین ضرب الاجل برای ایران به منظور پاسخ به پیشنهادات غرب خبر داده اند و بعضی مقامات دیگر اروپایی هم خواستار پاسخ دادن تهران در امروز شده بودند، تاکنون خبری مبنی بر دریافت پاسخ ایران از سوی این گروه مخابره نشده است.

وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای که روز گذشته صادر کرد، اعلام نمود:" فرانسه این نکته را درک می کند که یک سند مکتوب فردا 5 اوت باید به سولانا تحویل داده شود که امید است این سند شامل پاسخی باشد که جامعه جهانی منتظر آن است".

همچنین روز گذشته گالگوس، مدعی شد که ایران موافقت خود را با ارائه پاسخ مکتوب به پیشنهاد غرب اعلام کرده است، اظهاراتی که حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را "گمانه زنیهای رسانه ای" توصیف کرد.

این در حالی است که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی، ضمن رایزنی بر ادامه مسیر مذاکرت ژنو تاکید کردند.