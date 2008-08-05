دانشگاه تهران میزبان دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تجربه موفق میزبانی دوره پیشین جشنواره تئاتر دانشگاهی پس از مذاکره ناصر حبیبیان دبیر جشنواره با دکتر قمصری معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران، توافق لازم برای میزبانی دانشگاه در دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی حاصل شد و تفاهمنامه همکاری میان دبیرخانه، اداره کل فرهنگی وزارت علوم و دانشگاه تهران منعقد خواهد شد.

برآورد مالی و ریز هزینه‌های دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران نیز برای بررسی و تصویب به اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم ارائه شده است. این برآورد نسبت به دوره پیشین جشنواره با افزایش 15 درصدی همراه است.