استادان بزرگ نستعلیق ایران تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق پس از پخش تصاویری درباره زندگی زنده‌یادان حسین و حسن میرخانی برنامه تجلیل از این استادان با حضور اعضاء خانواده آنها انجام و از فتحعلی واشقانی فراهانی نیز قدردانی شد.

در ادامه مراسم امیر عبدالحسینی دبیر دومین نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق با اشاره به برگزاری اولین دوره آن در سال 66 گفت: یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه تجلیل از استادان معاصر خطاطی، زنده‌یادان حسین و حسن میرخانی بود که امیدواریم با برگزاری دوره سوم این نمایشگاه از زنده‌یادان علی‌اکبر کاوه، حسن زرین‌خط،‌ علی و عباس منظوری نیز تجلیل شود.

وی افزود: تلاش کردیم در این نمایشگاه به شور و اشتیاق جوانان عرصه خطاطی نیز پاسخ دهیم. از این رو بخش رقابتی نمایشگاه را برگزار کردیم که آثار برگزیده این بخش در موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمد. همچنین در راستای تثبیت آثار خطاطی حاضر در نمایشگاه، کتابی از این مجموعه به چاپ خواهد رسید.

به گفته عبدالحسینی، قرار بود جلسه‌های پژوهشی همزمان با نمایشگاه برگزار شود که میسر نشد، اما مجموعه مقاله‌های آن در مجلدی به چاپ خواهد رسید. یکی دیگر از برنامه‌های این مراسم تقدیر از بانوان مجموعه‌دار‌عرصه خطاطی بود که در این بخش از مژگان نانکلی، مریم ابوطالبیان و فرزانه علوی تقدیر به عمل آمد.

فریدون جهانشاهی، سیدجواد علوی، یدالله بابایی، ادیب نیرومند، محسن مهرآزاد‌ زاهد، زرین‌نقش فراهانی، مهدی عتیقی، رامین مرآتی، حسن صدیق، مرتضی تدین و هادی عتیقی هم تقدیرشدگان بخش مجموعه‌داران مرد بودند. تقدیر از هنرمندان خوشنویس مجموعه‌دار هم از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

رامین قدیمی، شمس‌الدین ابوالوفا حسینی،‌ اکبر صابونچی، مجید ملکی قزوینی، احمد پیله‌چی، علی‌اکبر پگاه ‌قزوینی و امیر‌احمد فلسفی هنرمندانی بودند که دراین بخش مورد تقدیر قرار گرفتند. بخش پایانی مراسم نیز تقدیر از ناصر جواهرپور، یدالله کابلی خوانساری، اکبر ساعتچی، احمد ابوطالبیان و امیر عاملی قزوینی خوشنویسان مجموعه‌دار با بیشترین آثار در نمایشگاه، بود.

اجرای موسیقی توسط مهدی فلاح، کیوان ساکت و مازیار صبری هم دیگر برنامه‌های مراسم پایانی دومین نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق بود که حسن بینانیان رئیس حوزه هنری،‌ محمد‌حسین نیرومند مشاور وزیر ارشاد و مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری، علامحسین امیرخانی، محمد سلحشور و محمد‌حسین عطارچیان اساتید هنر ‌خطاطی در آن حضور داشتند.

دومین نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق از 17 تیر تا 17 مردادماه در موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود.