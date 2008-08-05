ایده های زودبازده جواب داد / امیدوارم در آینده بهتر شویم

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، مجید جلالی عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل مقاومت سپاسی شیراز در جمع خبرنگاران افزود: گفت: در این 10 روزی که تیم را در اختیار گرفتم هیچ کار خاصی را نتوانستم با تیم تمرین کنم و در بازی امروز در مصاف با مقاومت فقط از ایده های زودبازده استفاده کردیم. البته این شرایط مطلوب ما نیست و سعی داریم در آینده شرایط بهتری را به تیم ببخشیم.

وی در خصوص اخراج یکی از بازیکنان فولاد خوزستان در بازی امروز گفت: داوری بدی را امروز شاهد نبودیم ولی اگر در آن صحنه که منجر به اخراج بازیکن ما شد داور عجله نمی کرد شاید چنین تصمیمی نمی گرفت.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در مورد عدم بازی بختیاری زاده در دیدار امروز نیز گفت: دیشب در آخرین لحظات به ما اطلاع دادند که وی به علت عدم حل مشکلات خود با تیم سابق نمی تواند فولاد را امروز همراهی کند.

جلالی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر خرید سهمیه تیم سپاهان نوین گفت: تیم هایی که در لیگ دسته یک بازی می کنند تیم های قدرتمند و مناسبی هستند و اگر قانون فوتبال اجازه می داد قهرمانان دوره ای لیگ دسته اول به طور مستقیم وارد لیگ برتر شوند آن موقع تیم های لیگ برتری با مشکل مواجه می شدند.