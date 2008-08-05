مصدومیت مدافع راه آهن جدی نیست / شعار علیه کادر مدیریتی و فنی ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نورمحمدی در دقیقه 39 دیدار با ملوان بندرانزلی به دلیل برخورد شدید با مهاجم کروات این تیم از ناحیه استخوان پیشانی دچار مصدومیت شد و بلافاصله با آمبولانس ورزشگاه به بیمارستان انتقال یافت.

این بازیکن پس از دقایقی و برای ادامه درمان به بیمارستان رشت منتقل شد و از سر مصدومش عکسبرداری صورت گرفت. البته پزشکان پس از انجام معاینات نهایی حال وی را رضایت بخش دانسته و پس از استراحتی کوتاه مدت این بازیکن را از بیمارستان مرخص کردند.

ضمن اینکه در پایان این دیدار محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن با حضور در رختکن این تیم به بازیکنان اعلام کرد که به غیر از پرداخت پاداش این پیروزی، پیش قسط اول قرارداد بازیکنان راه آهن فردا پرداخت می شود.

از سوی دیگر تعدادی از هواداران تیم فوتبال ملوان پس از شکست تیمشان برابر راه آهن علیه کادر مدیریتی و کادر فنی این تیم شعار داده و خواستار ایجاد تغییرات در بخش مدیریتی و فنی این تیم شدند.