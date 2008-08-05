ادای احترام بازیکنان استقلال به پدر جباری / اعتراض بائو به تعویض

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دو دیدار پایانی هفته نخست هشتمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر ابومسلم به پیروزی دست یابد.

حاشیه های این دیدار که در ورزشگاه آزادی و با قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد، را در زیر می خوانید:

* پیش از آغاز این دیدار و به مناسبت ولادت با سعادت امام حسین(ع) مراسم مولودی خوانی در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

* حسین کاظمی و سیاوش اکبرپور که پس از یک سال به تیم فوتبال استقلال بازگشتند، مورد استقبال و تشویق شدید تماشاگران مواجه شدند.

* میثم بائو پیش از آغاز این دیدار به سمت نیمکت استقلال رفت و از امیر قلعه نویی برای حضور در زمین مسابقه رخصت گرفت. همچنین بیژن کوشکی هم با رفتن به سمت نیمکت ابومسلم، با مربیان و همبازیان قدیمی خود دیدار و گفتگو کرد.

* ناظر بازی تعداد اعضای کادر فنی استقلال که روی نیمکت حضور داشتند، را مغایر با قوانین سازمان لیگ دانست تا احمد خداداد بدنساز این تیم مجبور شود به روی سکوها برود.

* داور چهارم مسابقه بارها به قلعه نویی و برگی زر سرمربیان هر دو تیم به علت خروج از محوطه قانونی مربیان تذکر داد.

* لیتبارسکی، ناصرشفق، امیدوار رضایی، نیکولیچ، میلاد نوری، هادی شکوری و تعدادی از مسئولان دو تیم از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا کردند.

* امیدرضا روانخواه پس از مصدومیت با برانکارد به سمت نیمکت استقلال برده شد اما لحظاتی بعد برای مداوا به رختکن این تیم منتقل شد.

* در ابتدای بازی استقبال اندکی از سوی تماشاگران استقلال از این دیدار شده بود اما با گذشت زمان تعداد هواداران آبی پوش افزایش یافت و به کمتر از 40 هزار نفر رسید.

* مجتبی جباری پس از به ثمر رساندن گل نخست استقلال پیراهن خود را بالا زد که عکس پدرش روی پیراهن زیرینش نقش بسته بود. بازیکنان استقلال هم با حلقه زدن دور وی و بوسیدن عکس روی پیراهن، به پدر هافبک استقلال ادای احترام کردند.

* میثم بائو که در اواسط نیمه دوم جای خود را به احسان خرسندی داد، به این تعویض به شدت اعتراض کرد و حتی برای نشان دادن ناراحتی اش در زمان نشستن روی نیمکت این تیم، از دست دادن به برگی زر خودداری کرد.