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۱۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۶

درآمد سه میلیاردی کمیته امداد خراسان شمالی در چهار ماهه نخست سال

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان گفت: درآمدهای مشارکتی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در چهار ماهه اول امسال بیش از سه میلیارد ریال بوده است.

امان الله حسین پور صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم استان از ابتدای فروردین تا پایان تیر ماه امسال سه میلیارد و 580 میلیون ریال به این نهاد کمک کردند.

وی گفت: مردم استان پارسال در این مدت دو میلیارد و 50 میلیون ریال مشارکت عالی داشتند که امسال این مشارکت 67 درصد افزایش داشته  است.

وی با اشاره به اینکه یازده هزار کیسه با آرم کمیته امداد و 15 هزار پوستر و بروشور برای جمع آوری و فرهنگ سازی در سطح استان توزیع خواهد شد، گفت:  از سه میلیارد و 84 میلیون ریال تشویقی  استانداری به این نهاد تاکنون 195 میلیون ریال دریافت و 75 میلیون ریال نیز در چند روز آینده دریافت خواهد شد.

استان 611 هزار نفر خراسان شمالی، 72 هزار نفر مددجوی تحت پوشش دارد.

 

کد مطلب 727977

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