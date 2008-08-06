درآمد سه میلیاردی کمیته امداد خراسان شمالی در چهار ماهه نخست سال

امان الله حسین پور صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم استان از ابتدای فروردین تا پایان تیر ماه امسال سه میلیارد و 580 میلیون ریال به این نهاد کمک کردند.

وی گفت: مردم استان پارسال در این مدت دو میلیارد و 50 میلیون ریال مشارکت عالی داشتند که امسال این مشارکت 67 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه یازده هزار کیسه با آرم کمیته امداد و 15 هزار پوستر و بروشور برای جمع آوری و فرهنگ سازی در سطح استان توزیع خواهد شد، گفت: از سه میلیارد و 84 میلیون ریال تشویقی استانداری به این نهاد تاکنون 195 میلیون ریال دریافت و 75 میلیون ریال نیز در چند روز آینده دریافت خواهد شد.

استان 611 هزار نفر خراسان شمالی، 72 هزار نفر مددجوی تحت پوشش دارد.