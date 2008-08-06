خاتمی درگذشت استاد فولادوند را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در پیام خود آورده است: درگذشت خسارتبار محقق والامقام ، قرآن پژوه بزرگوار و خدمتگزار شایسته آئین و فرهنگ محمد مهدی فولادوند موجب تأثر فراوان است.



وی در پیام خود تأکید کرده است: بی تردید خدمات فرهنگی این عزیز نقش مهمی در اعتلای فرهنگ دینی داشته است. برای روح پاک او از خداوند طلب مغفرت و آمرزش می کنم و به همه دوستداران علم و ادب و دین تسلیت گفته و صبر و اجر برای بازماندگان معزز آرزومندم.

دکتر محمد مهدی فولادوند مترجم قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه صبح دیروز سه شنبه 15 مرداد ماه در سن 88 سالگی درگذشت.



دکتر فولادوند که در چند سال اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد علاوه بر حوزه ترجمه آثار دینی، در ترجمه آثار غربی به زبان پارسی هم کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است. .

وی کتاب معروف "مادام بواری" اثر گوستاو فلوبر را به پارسی ترجمه کرده است و همچنین مؤلف کتابهایی چون زن در اندیشه خدا، خدا را دیدم و گلهایی از قرآن است. در کنار تألیف بیش از سی کتاب، او همچنین عضو انجمن شعرای فرانسه بود.

دکتر فولادوند متولد 1299 در اراک بود.





