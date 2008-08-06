برخی حشرات تا عمق 30 متری آب نفس خود را نگه می دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از حشرات می توانند یک لایه هوا را در زیر بدن خود و در یک محفظه ذخیره هوا نگه دارند. به این ترتیب می توانند تا چندین متر زیر آب بدون ایجاد حس خفگی با این کپسول هوا پایین بروند و از این ذخیره هوایی استفاده کنند.

تاکنون رکورد پایین رفتن در اعماق آب در این حشرات مشخص نبود اما اکنون گروهی از ریاضیدانان موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی) موفق شدند با کمک یک مدل ریاضی نشان دهند که برخی از این حشرات می توانند نفس خود را تا عمق 30 متری نگه دارند.

این حشرات در پوست حاضر در قسمت شکمی خود دارای کپسول هوا هستند و قبل از فرو رفتن در آب این مخزن را با لایه ای از هوا پر می کنند.

براساس گزارش نیچر، فاصله میان یک پوست با پوست دیگر یک پارامتر بنیادی در میزان ذخیره هوا به شمار می رود. به طوریکه اگر پوستها خیلی به هم نزدیک باشند فضای کافی برای تنفس وجود ندارد چراکه سطوح حبابهای هوا باید به اندازه ای وسیع باشند که تبادل گاز را با سوراخهای تنفسی تضمین کنند.