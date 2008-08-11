علی اشرف صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شیوه تدوین "رسم الخط زبان فارسی" در فرهنگستان زبان گفت: چندین سال روی این شیوه نامه کار شده و تعدادی از متخصصین زبان و خط فارسی در تهیه این شیوه نامه دخالت داشته اند. به طور کلی تفاوت این شیوه نامه با شیوه نامه های قبلی یا شیوه نامه هایی که جاهای دیگر تالیف کرده اند، در این است که شیوه نامه ما به طرف سادگی گرایش دارد و سعی کرده است که استقلال خط فارسی را حفظ کند.

رئیس گروه دستور زبان و رسم الخط فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: چون الان مسئله رایانه مطرح است بنابراین باید خط فارسی به سمتی پیش برود و طوری برای رایانه طراحی شود که به راحتی بتوان به صورت اتوماتیک و از غلط گیر اتوماتیک برای آن استفاده کرد و علاوه بر آن در آموزش و پرورش و به ویژه در آموزش ابتدایی، این خط به صورتی ساده تر به نوآموزان آموزش داده شود. این هر دو جنبه با توجه به گرایشی هم که به جدانویسی در مقایسه با سرهم و پیوسته نویسی در جامعه ما وجود دارد، در دستور خط ما لحاظ شده است.

صادقی درباره ضمانت اجرایی عمل به این شیوه نامه توسط وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اضافه کرد: متاسفانه ما برای اجرای این دستورالعمل در ادارات، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، ضمانت اجرایی به آن صورت دقیق که مثلاً در ارتش و نظام وجود دارد، نداشته و نداریم. ما این شیوه نامه را به هیئت دولت داده ایم، دولت هم آن را به نهادهای مربوطه داده و در واقع آن را ابلاغ کرده است. با این وجود خیلی از موسسه های خصوصی مثل چاپخانه ها و انتشاراتی ها تعهدی نداشته اند که خود را ملزم بدانند این شیوه نامه را به کار ببرند و آن را اجرا کنند.

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ما از وزارت ارشاد هم خواسته ایم که این شیوه نامه را به این اقشار - ناشران و چاپخانه داران - بدهد و آنها را ملزم به رعایت آن کند. به هر حال این پروژه عملا دارد در مسیری پیش می رود که خود به خود وقتی اسم فرهنگستان به میان می آید، عده زیادی از همین ناشران یا نهادهای دولتی اعلام می کنند که "ترجیح می دهیم رسم الخط فرهنگستان را اعمال کنیم."

وی اضافه کرد: ما این شیوه نامه را چهار، پنج بار چاپ کردیم و نهادها و موسسه ها دولتی آن را از ما می خواستند و ما هم در هر بار چاپ تغییراتی در آن داده ایم و اصلاحاتی را انجام داده ایم تا اینکه نهایتاً اعلام کردیم نهادهای دولتی مجازند خودشان این شیوه نامه را چاپ کنند و از این طریق آن را در بین موسسه های تابعه شان توزیع کنند.

به گزارش مهر، شیوه نامه جدید دستور زبان و رسم الخط فارسی زیرنظر علی اشرف صادقی و محمد دبیرمقدم در گروه دستور زبان و رسم الخط فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده است. این شیوه نامه در واقع فرهنگ املایی است برای استفاده در مکاتبات زبان فارسی. پس از تصویب استفاده از رسم الخط رسمی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی توسط نهادهای عمومی و دولتی و با انتشار فرهنگ نامه املایی زبان فارسی، دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها موظف شدند که از این رسم الخط استفاده کنند. در فرهنگ املایی زبان فارسی مطالبی با رویکرد طریقه درست نویسی و نمونه های بسیاری برای راهنمایی خوانندگان و راهنمای دشواری های رسم الخط برخی از کلمات آمده است.