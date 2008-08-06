روابط میان سوریه- ایران راهبردی و مستحکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین روابط سوریه و ایران را صادقانه و حقیقی دانست و نوشت : انعقاد توافقنامه های استراتژی و راهبردی درطول سالهای گذشته روابط دو کشور را بیش از بیش مستحکم کرده است تا اینکه به الگوی نمونه برای پیشرفت درتمام زمینه ها اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است .



این روزنامه افزود : مواضع دو کشور ایران و سوریه در زمینه های مختلف و مسائل منطقه ای خلل ناپذیر و مستحکم است و این دوکشوربه تحیکم اصول اجرای عدالت و قانونی برای همه چشم دوخته اند .



به نوشته این روزنامه ، زیرا روابط سوریه و ایران به سطح پیشرفت سازنده رسیده است بطوری که آن به سود دو ملت و دو کشوراست.

تشرین یاد آورشد : به یقین دشمنان سوریه و ایران تاکنون درهیچ مناسبتی حتی دربعد تبلیغاتی نتوانستند به روابط میان دو کشور لطمه وارد کنند جز اینکه آنها با تبلیغات به توطئه و دسیسه چینی پرداختند تا شاید از این طریق موفق شوند جلوی همکاری دو کشور را بگیرند و بدین طریق به منافع اسرائیل و آمریکا در منطقه خدمت کنند تا زمینه را برای تکمیل برنامه ریزی برای طرح خاورمیانه بزرگ فراهم سازند .



روزنامه مذکور تصریح کرد : البته همه تلاشهای دشمنان ملت سوریه و ایران تاکنون به شکست انجامیده است وشرط کنندگان بنا به دلایل زیادی برای برهم زدن روابط دوکشوردوست به خواست اسرائیل و آمریکا ناامید شدند که مهمترین دلیل این است که سوریه دارای یک سلسله اصول ثابت و غیر قابل سازش است و دمشق هرگز تسلیم فشارهای خارجی نمی شود.



به نوشته این روزنامه ، سوریه بواسطه تجربه سیاست ریشه دار خود توانسته دوست ودشمن خود را بشناسد بنابراین این کشور به سادگی قادر است به افکار و نیات های پلید دشمنانی که خیر منطقه و ملت های سوریه وایران را نمی خواهند، پی ببرد .



روزنامه تشرین درپایان با بیان اینکه براین اساس چهره مخدوش شده آمریکا ودست پرورده اش رژیم اسرائیل روز به روز آشکار می شود نوشت : آنها نیز درتمام تلاشها و مقاصد خرابکارانه خود برای برهم زدن روابط سوریه و ایران شکست خورده اند اما تهران و دمشق درچارچوب استراتژی بیش از بیش برای ادامه تحکیم روابط خود تلاش می کنند .