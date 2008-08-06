آمادگی استفاده از نظرات جوانان و ارائه آن در مجلس را داریم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در دیدار با مسئولان سازمان ملی جوانان استان قم در خصوص مسئله جوانی گفت: ‏کشور ما کشوری جوان است از اینرو باید برای رفع مشکلات جوانان اهتمام ویژه ‌ای داشته باشیم.‏



وی افزود: جوانان در کشور مشکلات بسیاری دارند که توجه به آن باید در دستور کار تک تک مسئولان قرار گیرد.‏



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده از جوانان در امور مختلف گفت: برخی استفاده‌ها و کاربری‌ها از جوانان جنبه ‏نمادین و تبلیغاتی دارد که باید این مسایل رفع شود.‏



وی افزود: در برخی دیگر از موارد از جوانان به عنوان جوان با انگیزه استفاده می‌شود که این مسأله به جوان هویت داده و موجب باور ‏اعتقادی در او خواهد شد.‏



لاریجانی با بیان اینکه باید از نظرات جوانان استفاده کنیم افزود: مجلس آمادگی دارد تا از نظرات جوانان استفاده کرده و پیشنهاد‌های آنها ‏را پس از بررسی در مجلس ارائه دهد.‏



وی خاطرنشان کرد: باید در میان جوانان تولید فکر کنیم و هویت دینی و شناخت هویت در میان آنها را افزایش دهیم.‏



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع اوقات فراغت در میان جوانان یادآور شد: اوقات فراغت امری لازم است و باید نگرش‌ها نسبت ‏به اوقات فراغت که اوقاتی هرزه محسوب می‌شود، تغییر یابد.‏



وی در ادامه بر گسترش مسائل فرهنگی توسط جوانان در جامعه تأکید کرد و افزود: جوانان باید در کنار مساجد پایگاه‌های فرهنگی ایجاده ‏کرده و در این زمینه نیز تلاش جدی داشته باشند.‏



لاریجانی افزود: با توجه به موقعیت استان قم سرمایه ‌گذاری مسائل فرهنگی و صنعتی در اولویت قرار دارد که باید مدیران استان در این ‏زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.‏



لاریجانی در ادامه از تشکیل کارگروه توسعه و عمران قم هفته آینده با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: جلسه اول این کارگروه ماه ‏گذشته برگزار شد که دارای نتایج بسیار خوبی بود.‏



وی افزود: این کارگروه به مسایل عمرانی استان قم می‌پردازد که هفته آینده تشکیل خواهد شد و نسبت به این مسائل تصمیم‌ گیری خواهد ‏شد.‏