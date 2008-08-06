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۱۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

لاریجانی:‏

آمادگی استفاده از نظرات جوانان و ارائه آن در مجلس را داریم

آمادگی استفاده از نظرات جوانان و ارائه آن در مجلس را داریم

قم - خبرگزاری مهر: دکتر علی لاریجانی با بیان اینکه باید از نظرات جوانان استفاده کنیم افزود: مجلس آمادگی دارد تا از نظرات جوانان استفاده کرده و پیشنهاد‌ات آنها ‏را پس از بررسی در مجلس ارائه دهد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در دیدار با مسئولان سازمان ملی جوانان استان قم در خصوص مسئله جوانی گفت: ‏کشور ما کشوری جوان است از اینرو باید برای رفع مشکلات جوانان اهتمام ویژه ‌ای داشته باشیم.‏

وی افزود: جوانان در کشور مشکلات بسیاری دارند که توجه به آن باید در دستور کار تک تک مسئولان قرار گیرد.‏

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده از جوانان در امور مختلف گفت: برخی استفاده‌ها و کاربری‌ها از جوانان جنبه ‏نمادین و تبلیغاتی دارد که باید این مسایل رفع شود.‏

وی افزود: در برخی دیگر از موارد از جوانان به عنوان جوان با انگیزه استفاده می‌شود که این مسأله به جوان هویت داده و موجب باور ‏اعتقادی در او خواهد شد.‏

لاریجانی با بیان اینکه باید از نظرات جوانان استفاده کنیم افزود: مجلس آمادگی دارد تا از نظرات جوانان استفاده کرده و پیشنهاد‌های آنها ‏را پس از بررسی در مجلس ارائه دهد.‏

وی خاطرنشان کرد: باید در میان جوانان تولید فکر کنیم و هویت دینی و شناخت هویت در میان آنها را افزایش دهیم.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع اوقات فراغت در میان جوانان یادآور شد: اوقات فراغت امری لازم است و باید نگرش‌ها نسبت ‏به اوقات فراغت که اوقاتی هرزه محسوب می‌شود، تغییر یابد.‏

وی در ادامه بر گسترش مسائل فرهنگی توسط جوانان در جامعه تأکید کرد و افزود: جوانان باید در کنار مساجد پایگاه‌های فرهنگی ایجاده ‏کرده و در این زمینه نیز تلاش جدی داشته باشند.‏

لاریجانی افزود: با توجه به موقعیت استان قم سرمایه ‌گذاری مسائل فرهنگی و صنعتی در اولویت قرار دارد که باید مدیران استان در این ‏زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.‏

لاریجانی در ادامه از تشکیل کارگروه توسعه و عمران قم هفته آینده با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: جلسه اول این کارگروه ماه ‏گذشته برگزار شد که دارای نتایج بسیار خوبی بود.‏

وی افزود: این کارگروه به مسایل عمرانی استان قم می‌پردازد که هفته آینده تشکیل خواهد شد و نسبت به این مسائل تصمیم‌ گیری خواهد ‏شد.‏

کد مطلب 728300

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