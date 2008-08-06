یمینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در طراحی بخش‌های مختلف برنامه سعی شده تنوع و جذابیت رعایت شود. اغلب مسابقه‌های فعلی ساختار کهنه دارند، اما سال‌هاست در شبکه‌های خارجی گونه‌هایی تازه از مسابقه دیده می‌شود. ما در "دایره سبز" قرار نیست از آنها تقلید کنیم، اما سعی کرده‌ایم با توجه به علایق مخاطب شبکه سه و خانواده‌ها فضایی جذاب به وجود بیاوریم.

وی با اشاره به حضور دو مجری زن و مرد در برنامه افزود: پدرها و مادرها، زن‌ها و شوهرها و فرزندان همراه با والدین می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند و ضبط برنامه به زودی شروع می‌شود. در نظر داریم دو مجری برنامه نماینده اعضاء خانواده باشند و فهرستی از مجریان مد نظر را به شبکه داده‌ایم که با موافقت آنها کار را شروع می‌کنیم.

یمینی که سابقه تهیه مسابقه‌های متعددی را در کارنامه دارد، با انتقاد از شکل اغلب مسابقه‌ها گفت: در این عرصه نیاز به تنوع و تحول داریم. اغلب مسابقه‌های داخلی به شیوه دهه 60 ساخته می‌شود و به همین دلیل مخاطب ندارد. طراحی جدید می‌تواند مخاطب را برای دیدن مسابقه‌های داخلی ترغیب کند.

وی که تهیه‌کنندگی برنامه "خانه مهر" را بر عهده داشته، درباره احتمال ادامه این برنامه گفت: طبق نظر شبکه دی‌ماه گذشته پخش "خانه مهر" پس از 20 ماه متوقف شد و هنوز درباره ادامه آن صحبتی نشده است. گرچه آمار و ارقام از موفقیت برنامه در جذب مخاطب حکایت دارد.

یمینی تهیه‌کننده برنامه‌های خانواده، تصویر زندگی، خانه مهر و چند مسابقه تلفنی و حضوری بوده است.