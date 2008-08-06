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۱۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۲

همزمان با روز جانباز ؛

فرستادگان رهبر معظم انقلاب با جانبازان دیدار کردند

فرستادگان رهبر معظم انقلاب با جانبازان دیدار کردند

همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز ،دو هیئت از جانب حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در منزل تعدادی از جانبازان، از ایثارگری و فداکاری جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی قدردانی و تشکر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز ، دو هیئت از جانب حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سرپرستی حجج الاسلام  تقوی و موسوی کاشانی با حضور در بیمارستان و مراکز توانبخشی جانبازان ضمن عیادت و گفتگو با آنان از نحوه زندگی ، کار و مشکلات آنان، از ایثارگری و فداکاری جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی قدردانی و تشکر کردند.
کد مطلب 728326

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