نبود قانون مناسب برای حراستها یک ضعف جدی است/ حراستها از برخوردهای سلیقه ای رها می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در جلسه علنی امروز در بررسی یک فوریتی طرح حراستها در مورد ضرورت تصویب یک فوریت این طرح اظهار داشت : نبود قانون مناسب برای حراستها یک ضعف جدی است و باید هر چه زودتر در این خصوص تصمیم گیری شود.

وی افزود : تنها قانونی که در مورد حراستها وجود دارد قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که درسال 68 تصویب شد که این قانون نیز مربوط به حراست پرسنل است.

این نماینده مجلس یادآور شد : قانونمند شدن طرح حراستها چندین دوره در مجلس مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. وی ادامه داد : در مجلس هفتم این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و کلیات آن تصویب شد اما چون اواخر عمر مجلس هفتم بود این موضوع نیمه تمام باقی ماند.

جلالی افزود : امروز در عرصه حراستها پیچیدگی های بسیار زیادی ایجاد شده است وباید برای حفاظت از اسناد در کنارحفاظت از پرسنل قانونی را تصویب کنیم. وی تصریح کرد: ضرباتی که جمهوری اسلامی ایران از عدم حفاظت از اسناد خورده ضربات کمی نیست.

جلالی ادامه داد: بخشی ازکارهای جاسوسی که در سازمانهای حساس انجام شده و اکنون نیز نظام درگیر آن است خروج بی رویه اطلاعات جاسوسی و عدم حفاظت از اسناد بود. وی افزود: اگر نظام حراستها درکشور قانونمند نشود چه بسا برداشتهای شخصی و ارتباطی رسوخ کند و وحدت رویه وجود نداشته باشد.

در ادامه محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه در مجلس در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت : این موضوع مهمی است که دارای ابعاد مختلف است و نباید به صورت فوریتی ارائه شود. وی افزود: دولت با توجه به اهمیت این موضوع باید لایحه به مجلس ارائه کند و نظر مسئولان ذیربط گرفته می شد.

دهقان تصریح کرد: باید طرح پخته ای در صحن مطرح شود یک فوریت این طرح خلاف قانون است چرا که فوریتی در زمان نیاز جامعه باید مطرح شود. این نماینده همچنین گفت: این طرح دارای بار مالی است و ضرورتی ندارد که در طی یک ماه در مجلس تصویب شود. در مجلس هفتم طرح ها و لوایح فوریتی بسیاری در دو نوبت قرار داشتند نباید این روال دوباره تکرار شود.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا درمجلس نیز درموافقت با یک فوریت این طرح گفت: عدم ساماندهی بخش حراست ها درکشور و عدم وجود برنامه متقن و اصولی موجب شده حراست ها به وظایف خود کاملا آشنا نباشند و همچنین وزارت اطلاعات و دستگاه های اطلاعاتی جایگاه خود را در ارتباط با شرح وظایف حراست ها نمی دانند.

وی افزود: در مجلس هفتم مقرر شد که این طرح در یکی از کمیسیون های تخصصی بر اساس اصل 85 بررسی و تصویب شود و تنها برای مدت اجرای آن در صحن رای گیری شود اما مجلس هفتم به پایان رسید.

دلخوش تاکید کرد: در جلسات کارشناسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این طرح با حضور کارشناسان ذیربط بررسی شد.

نماینده مردم صومعه سرا درخانه ملت به ضرورت وجود حراست ها در دستگاه های دولتی تاکید کرد و گفت: در اوایل انقلاب به موازات ادارات کل ضد جاسوسی ادارات حفاظت کشور مورد توجه بود اما در قانون انقلاب غفلت شد.

این نماینده مجلس یادآور شد: هم اکنون برخی دستگاه ها دارای بخش حراست نیستند همچنین قانون شفاهی در مورد حراست ها وجود ندارد تنها در سال 86 قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

دلخوش یادآور شد: با تصویب این طرح حراست ها دارای تشکیلات و وظایف مشخص خواهند شد و حراست ها در دستگاه های اجرایی مستقل و فعالیت آن مشخص و گسترده می شود.

وی تصریح کرد: تصویب این طرح حراست ها از بلاتکلیفی خارج و جایگاه آنها مشخص خواهد شد و از برخوردهای سلیقه ای رها می شوند.