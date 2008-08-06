آماده مناظره هستم / آدمیت از فحاشان به اسلام تجلیل کرده است

عبدالمجید معادیخواه دبیرکل بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : تاریخ نگاری ما سنتی بوده، سپس تاریخ نگاری دیگری که آن نیز سلیقه ای و برخی جاها تقلیدی ناقص و یا کپی برداریهای ضعیف از اروپا داریم. در حال حاضر گواه نبودن تاریخ نگاری نوین این است که در زمینه روش شناسی تاریخ هیچ کتابی نوشته نشده است. البته اخیرا ترجمه برخی کتابها وجود دارد اما طبیعی است که وقتی درباره روش شناسی تاریخ یک کتاب هم به صورت تألیف نداریم نمی توانیم مدعی تاریخ نگاری نوین و مدرن باشیم.

حجت الاسلام معادیخواه با بیان اینکه هیاهوهای اخیر درباره فریدون آدمیت بسیار زیاد است که تصنعی بوده و یکی از تیترهای درشت روزنامه ها او را به نام پدر تاریخ نگاری نوین قلمداد کرده بود اظهار داشت : در چاپ اول امیرکبیر آدمیت مقدمه مفصلی از محمود محمود کسی که به شاگردی او افتخار می کند آورده اما در چاپهای بعدی آن را برداشته این مسئله نشان می دهد کسی که روزی برای ایشان افتخار بوده و مقدمه او را آورده یک روز که احساس بی نیازی کرده آن را برداشته است. به هر روی اگر مقدمه چاپ اول امیر کبیر او را ببینیم جای تردید نمی ماند که پیش از او این محمود محمود است که آدمیت به شاگردی او افتخار می کرده است.

نقد فعالیتهای فریدون آدمیت نیازمند یک فضای سالم است

وی در ادامه افزود : نقد کارهای فریدون آدمیت به یک فضای سالم نیاز دارد که ما متأسفانه این فضا را نداریم. شاهد آن هم همین بت سازی از ایشان در روزنامه ها است. هر کسی که این هیاهوها را با نگاه دقیق ببیند متوجه می شود کاری که در شأن تحقیق باشد انجام نشده است. برجسته ترین بخش در کارنامه آدمیت تاریخ اندیشه است و به قول خود ایدئولوژی نهضت مشروطه را آورد. حال اینکه مشروطیت می تواند ایدئولوژی داشته باشد یا نه بحث جدایی است.

فریدون آدمیت از کسانی تجلیل کرده که به اسلام فحاشی کرده اند

معادیخواه یادآور شد : اما در کاری که او انجام داده "پدر مشروطیت ایران" را فردی به نام فتحعلی آخوندزاده معرفی کرده است. اگر کسی آثار آخوندزاده را بخواند می بیند که این توهین به مشروطیت ایران است، یعنی آخوندزاده که به طور مکرر به اسلام فحاشی کرده از سوی وی مورد تجلیل قرار گرفته است. اما علی دهباشی در کتاب بخارا آورده که من در جایی توهین به اسلام از آدمیت ندیده ام. کتاب آخوند زاده که آدمیت از او تجلیل و به عنوان پدر فکری نهضت مشروطه از او یاد کرده آکنده از فحاشی به اسلام است. چطور کسی که حاضر می شود از فردی که به اسلام فحاشی کرده تجلیل کند می تواند در نگارش تاریخ بیطرف باشد؟ سخن از عقیده آدمیت نیست، سخن از هواداری او از سر دسته اسلام ستیزان است که ناگزیر بیطرفی او را زیر سؤال می برد.

آماده مناظره با تجلیل کنندگان آدمیت هستم

دبیرکل بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اینکه آماده هستم در یک فضای سالم با کسانی که این هیاهو را ایجاد کرده اند گفتگو کنم و نشان دهم که مرحوم آدمیت به روش در تاریخ چندان پایبند نبوده اند، افزود: از سوی دیگر اینگونه بت سازیها امروز شیوه کهنه ای است.

وی در ادامه گفت : آخوند زاده که برای مرحوم آدمیت الگو و پایه گذار فکر و اندیشه نوین بوده در بخشی از کتاب معروف خود آورده است : " ایران قبل از اسلام در هر زمینه ای افتخار و اقتدار و موفقیت بوده و بعد از اسلام سقوط کرده است." هر کسی که با تاریخ کمترین آشنایی داشته باشد می داند که اگر تاریخ قبل از اسلام ایران همه اش افتخار بود که به دست اعراب از بین نمی رفت. سقوط ساسانی نشان دهنده ویژگیهای ایران قبل از اسلام است.

دبیرکل بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد : فردی که چشمش را می بنند و به خاطر عقده و انتقام از اسلام چنین حرفهایی می زند بطلان آن بدیهی است. همه می دانند که تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام فراز و فرودهای بسیاری داشته است. ایران به شهادت دوست و دشمن در واقع افتخارات بسیاری در فلسفه و اندیشه آفریده است. کسی که چشمش را می بندد و با مطلق گرایی چنین حکم کلی صادر می کند مشخص است که کمترین آشنایی با مسائل روش و روش شناسی ندارد و مقید نیست که علمی، دقیق و مستند حرف بزند.

حجت الاسلام معادیخواه با اشاره به اینکه زمانی مبسوط وارد این بحث می شوم که ستایشگران آدمیت و منتقدان او هم باشند و من هم کار و کارنامه آدمیت را می گذارم و از آنها می خواهم که قضاوت کنند و بگویند که آیا سزاوار است از کسی که از هتاکان و فحانشان به اسلام تجلیل می کند بت بسازیم؟، گفت : امید است همه کسانی که با همه کاستیها در وضع موجود آشنا هستند سعی کنند تلاشی برای رفع این کاستیها داشته و برای پایه گذاری یک تاریخ روشمند فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی تلاش کنند.