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۱۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

تامین امکانات بیشتر گردشگری در نور ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار نور با اشاره به ورود گردشگران بسیار به منطقه گفت: تامین امکانات بیشتر گردشگری در منطقه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اصغر حسینی، بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته گردشگری شهرستان در فرمانداری افزود: برای فراهم شدن امکانات مناسب اقامتی و تفریحی باید اعتبارات این بخش افزایش یابد.

وی اظهار داشت: توسعه گردشگری و رونق این صنعت به توجه و حمایت بیشتر متولیان امر نیاز دارد.

به گفته حسینی، وجود جاذبه های فراوان تاریخی و فرهنگی، روند استقبال گردشگران را از این منطقه بیشتر کرده است.

فرماندار نور ادامه داد: اکنون یک دفتر میراث فرهنگی در این شهرستان مستقر است که باید به مدیریت تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: امکانات موجود گردشگری این شهرستان متناسب با نیازها نیست و باید گسترش یابد.

وی بیان داشت: کمبود مراکز اقامتی، ناکافی بودن طرحهای سالمسازی از جمله مشکلات این بخش است.

شهرستان 105 هزار نفری نور جاذبه های گردشگری و تاریخی فراوانی نظیر قلعه پولاد بلده، خانه نیما یوشیج و آب پری دارد.

کد مطلب 728357

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