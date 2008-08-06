فیلمهای منتخب چهارمین جشنواره رویش مورد سنجش قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صداقت کریمی ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: یکی از آسیبهای جدی وارد به حوزه سینمای کوتاه، شکافی است که میان فیلمسازان و بدنه جامعه وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فیلم کوتاه در کشور ما عرضه محدودی دارد و بیشتر در جشنواره ها در معرض دید قرار می گیرد، لاجرم در میان طیف محدودی از مخاطب که بیشتر خود فیلمسازان و هیئت های انتخاب و داوری این جشنواره هستند، بازخورد دارد.

وی ادامه داد: از این جهت فیلمسازان کوتاه در فضایی گلخانه ای و منتزع از بدنه جامعه حرکت می کنند و این آسیب می تواند منجر به فاصله گرفتن فیلمساز از مردم و یا ایجاد یک دیدگاه کاملا ذهنی نسبت به جامعه ای شود که در آن زندگی می کند.

مسئول کمیته علمی پژوهشی چهارمین جشنواره رویش گفت: یکی از شاخصهای اصلی فیلم دینی تاثیر حس معنوی است که فیلم روی مخاطب می گذارد که از آن به تجربه معنوی یاد شده است.

صداقت کریمی گفت: گاه فیلمهایی با ساختار قوی و حتی مضمونی دینی دیده می شود که متاسفانه در ارتباط برقرار کردن با مخاطب دچار مشکل است چنین فیلمهای بیشتر مخاطب را با یک حس بصری روبرو می کند تا اینکه تاثیری معنوی روی او بگذارد.

وی افزود: از این جهت و با توجه به نقش محوری مخاطب در سینمای دینی این جشنواره بر آن است تا در دور چهارم خود با ابزارهای علمی و با رویکردی جامعه شناختی به بررسی نمودهایی در فیلم که بیشترین تاثیر را روی مخاطب دارد بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: تکنیک این پژوه ها ترکیبی از تحلیل محتوا و پیمایش خواهد بود نتایج این پژوهشها در وهله اول می تواند برای فیلمسازان کوتاه جالب توجه و قابل استفاده باشد زیرا هر هنرمندی در اعماق وجود خود به مخاطب احساس نیاز می کند و دوست دارد که بداند اثر او چه تاثیری روی مخاطبش داشته است.

صداقت ادامه داد: در مرحله بعد منتقدین، نویسندگان، تهیه کنندگان سینمایی می توانند هر یک به شکلی از نتایج این پژوهشها استفاده نمایند.

وی گفت: نتایج این پژوهش ها همانند دوره های قبل در قالب ویژه نامه های تخصصی جشنواره برای کلیه شرکت کنندگان در جشنواره امسال و همچنین دوره های قبل این جشنواره و نهادهای دست اندر کار امر تولید و توزیع فیلم ارسال خواهد شد.