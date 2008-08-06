خبرنگاران خاش با روزی به نام خبرنگار ناآشنا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خاش، همه ساله در کشور ما هفدهم مرداد روز خبرنگار جشن گرفته می شود و از خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع رسانی تجلیل می شود اما متأسفانه خبرنگاران شاغل در شهرستان خاش با روزی به نام خبرنگار نا آشنا هستند، البته این نا آشنایی در اکثر خبرنگاران استان سیستان و بلوچستان وجود دارد زیرا آنها مظلومانه و تنها برای رضایت خداوند و خدمت به مردم فعالیتهای صادقانه خود را ادامه می دهند و از کسی انتظار حمایت و توجه ندارند.

با توجه به رشد و افزایش مطبوعات و علاقه شدید جوانان به حرفه خبرنگاری در استان، انتظار می رفت مسئولان به خبرنگاران بیشتر توجه کنند.

خبرنگاران شاغل در استان متاسفانه از داشتن حق مسکن، بیمه، درآمد کافی، پاداش، عیدی، حق ماموریت و ... که دیگر کارکنان دولت از آن بهره می برند به دلیل بی توجهی مسئولان بی بهره مانده اند.

متأسفانه طی سالهای گذشته مسئولان وزارت ارشاد با ارسال فرم هایی همواره وعده حمایت، بیمه و احداث مسکن برای خبرنگاران را داده اند که به رغم پر کردن فرمها و ارسال مدارک خواسته شده، هنوز هیچ اقدامی برای هیج یک از خبرنگاران این استانها نشده است.

همچنین اگر یادتان باشد رئیس جمهور محترم پارسال و سال گذشته قول اهدای هدیه به خبرنگاران را دادند که متاسفانه عملی نشد و امسال نیز در آستانه روز خبرنگار، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور گفته خبرنگاران رسانه ها با تایید وزارت ارشاد و تکمیل فرم مخصوص هدیه رئیس جمهوری را دریافت می کنند.

امیدواریم هدایای رئیس جمهور شامل حال خبرنگاران استان ما و به خصوص خبرنگاران شهرستان خاش نیز بشود.

بیش از یکصد خبرنگار در استان سیستان و بلوچستان و حدود 15 خبرنگار در شهرستان خاش مشغول فعالیت هستند.