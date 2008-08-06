ماموریت اصلی سپاه حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن در برابر تهدیدات دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار نظرعلی علیزاده، عصر چهارشنبه در جشن روز پاسدار در رشت، دشمن ستیزی، عدالت محوری و خدا محوری را از ویژگیهای سپاه عنوان کرد و افزود: این نیرو از میوه های شیرین نظام جمهوری اسلامی ایران است که همراه مطیع و فرمانبردار فرمانده کل قوا و منویات امام راحل است.

وی همچنین با اشاره به ویژگی های قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از جمله فداکاری، اخلاص، روحیه شهادت طلبی، ایثار و مقاومت به بررسی نقاط مشترک قیام امام حسین(ع) و سالهای دفاع مقدس پرداخت و وجود این ویژگیها را در رزمندگان اسلام عامل اصلی پیروزی در جنگ با رژیم صدام عنوان کرد.

سردارعلیزاده خاطرنشان کرد: مکتب عاشورا درس مقاومت، فداکاری، اخلاص و حفظ روحیه شهادت طلبی را به ملت ما داده است.

جانشین سپاه قدس گیلان در ادامه یادآور شد: آنچه که آمریکا را بیش از تجهیزات موشکی می ترساند، فرهنگ عاشورایی ملت ایران و نیروهای مسلح است، همان ویژگی که موجب پیروزی حزب الله لبنان بر ارتش رژیم صهیونیستی شد.

در این مراسم از پاسداران بازنشسته، شاغل و خانواده های آنان که در مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی رتبه های برتر را در سطح شهرستانهای استان و شهر رشت کسب کرده بودند، قدردانی شد.