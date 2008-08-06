موافقت نامه همکاری آموزشی در صنعت ساختمان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد جهرمی عصر امروز در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه آموزش و برگزاری آزمون از مهارت دیدگان صنعت ساختمان با وزارت مسکن و شهرسازی، گفت: ارتقا بخشی مهارت نیروی کار در ساختمان طی برنامه های دوم و سوم برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تکلیف شده بود.

وزیر کار واموراجتماعی از تمدید برنامه آموزش نیروی کار و استفاده از نیروی ماهر در بخش ساختمان توسط مجلس خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته برای 240 هزار نفر از نیروی کار در ساختمان تعیین سطح صورت گرفته است.

وی به ارائه آموزش برای 60 هزار نفر از تعداد یاد شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: سال جاری برنامه ای آموزشی در زمینه ارتقا مهارت نیروی کار به دو برابر یعنی 120 هزار نفر افزایش یافت.

جهرمی از تعیین سطح 350 هزار نفر از نیروی کار فعال در صنعت ساختمان طی سال جاری خبر داد و افزود: با همکاری عوامل اجرایی و کانون مهندسین قرار است در صورت تحقق برنامه های آموزشی از سال آینده پیمانکاران دولتی و شهرداری ها فقط از نیروهای متخصص و دارای مهارت استفاده نمایند.

وزیرکار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: از سال آینده با بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای فنی کشور پیمانکاران از استفاده نیروی کار غیر ماهر منع می شوند.

جهرمی همچنین از برنامه ریزی برای استفاده از نیروهای آموزش دیده و دارای کارت مهارت در فعالیتهای ساختمانی بخشهای خصوصی ودولتی در برنامه پنجم سازندگی خبر داد.

وی ادامه داد: در سال گذشته آموزشها در 5 رشته صورت می گرفت که در سال جاری آموزشها در بخش ساختمان به 15 رشته افزایش یافته است.

وزیرکار و امور اجتماعی از انعقاد تفاهم نامه ای دیگر با وزارتخانه های نفت، صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی برای آموزش نیروهای کار خبرداد.