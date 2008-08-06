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۱۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۳۵

شمار پرونده های مختومه دادگستری گلستان رشد چشمگیری یافته است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: شمار پرونده های رسیدگی شده در دادگاههای استان در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال 86 رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری عصر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان افزود: هشت هزار و 122 فقره پرونده در تیرماه سال جاری در دادگستری این استان رسیدگی و مختومه شد که بیش از یک هزار فقره نسبت به سال قبل بیشتر بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 9 هزار و 721 فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از شش درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در این مدت 32/21 درصد از مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شد.

به تاکید جعفری، باید اعضای شوراهای حل اختلاف به گونه ای عمل کنند تا فرهنگ صلح و سازش در دعاوی طرفین ترویج و گسترش یابد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: بیشترین شمار پرونده های ماه قبل وارده به تعداد 722 فقره مربوط به دادگستری کلاله و کمترین نیز به تعداد 89 فقره به دادگستری شهرستان گمیشان اختصاص داشت.

حدود 16 حوزه قضایی و 600 شورای حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 728524

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