شمار پرونده های مختومه دادگستری گلستان رشد چشمگیری یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری عصر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان افزود: هشت هزار و 122 فقره پرونده در تیرماه سال جاری در دادگستری این استان رسیدگی و مختومه شد که بیش از یک هزار فقره نسبت به سال قبل بیشتر بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 9 هزار و 721 فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از شش درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در این مدت 32/21 درصد از مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شد.

به تاکید جعفری، باید اعضای شوراهای حل اختلاف به گونه ای عمل کنند تا فرهنگ صلح و سازش در دعاوی طرفین ترویج و گسترش یابد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: بیشترین شمار پرونده های ماه قبل وارده به تعداد 722 فقره مربوط به دادگستری کلاله و کمترین نیز به تعداد 89 فقره به دادگستری شهرستان گمیشان اختصاص داشت.

حدود 16 حوزه قضایی و 600 شورای حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد.