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۱۷ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۷

استعفای رحیمی از سرمربیگری شهرداری بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: محمد رحیمی سرمربی تیم دسته اولی شهرداری بندرعباس که کمتر از یک ماه از انتخاب وی به سرمربیگری شهرداری بندرعباس می گذرد از سمت خود استعفا کرد.

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: برخی مسائل و شرایط داخلی تیم منجر شد تا از سرمربیگری شهرداری بندرعباس استعفا دهم و برای حفظ آرامش تیم و برخی مصلحتهای موجود پس از آغاز فصل و شروع رقابت ها به موضوع خواهم پرداخت.

وی به شرایط تیم در دوران کوتاه سرمربی گری خود اشاره کرد و گفت: با تلاش و پیگیریهای مداوم چهار بازیکن جدید به تیم اضافه شد و با همکاری مناسب مدیران شهرداری با هفت بازیکن گذشته شهرداری نیز تمدید قرارداد صورت گرفت و شهرداری بندرعباس در شرایط مناسب و مطلوبی برای آغاز فصل جدید قرار گرفته و البته لازم است تا با دور شدن از حاشیه ها زمینه را برای قهرمانی شهرداری و اعتلای ان هرمزگان فراهم کرد.

جعفر غلامزاده سرپرست سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس چندی پیش ابراز امیدواری کرده بود تا در سال 87 بتوان با بهره گیری از سر مربی بومی، دور کردن حاشیه ها از تیم، استفاده از بازیکنان جنگنده و دلسوز و برنامه ریزی اصولی به شهرداری بندرعباس را راهی لیگ برتر کرد.

رحیمی به طور رسمی 22 تیرماه سال جاری به عنوان سرمربی شهرداری بندرعباس انتخاب شده بود.

رحیمی در فصل قبل به عنوان مربی تیم از همکاران کربکندی در شهرداری بندرعباس بود.

کد مطلب 728617

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