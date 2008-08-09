ایران میزبان کنفرانس سال 2011 کولنت در زمینه کتابداری شد

محمدرضا قانع مدیر امور پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در کنفرانس بین المللی کولنت در سال جاری میلادی که در برلین برگزار شد، جعفر مهراد - رئیس مرکز - پیشنهاد میزبانی ایران را برای یکی از کنفرانس های بین المللی در سال های آتی داد که خوشبختانه مورد پذیرش قرار گرفت و به این ترتیب ایران در سال 2011 میزبان این اجلاس بین المللی خواهد بود.

وی افزود: بر همین اساس قرار شد چین میزبان اجلاس آتی (2009) کولنت، هندوستان میزبان اجلاس سال 2010 و ایران میزبان اجلاس سال 2011 باشد. این کنفرانس سه سال دیگر به میزبانی ایران و در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در شیراز برگزار خواهد شد.

مدیر امور پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به سابقه حضور ایران در کنفرانس های قبلی، ادامه داد: ایران همواره در چنین اجلاسی که با محوریت پژوهش در حوزه های کتابداری، علوم اطلاع رسانی، وب سنجی و علم سنجی برگزار می شود حضور موفقی داشته است و از جمله آن می توان به کنفرانس اخیر برلین که در ماه جولای برگزار شد، اشاره کرد که 12 پژوهشگر از ایران در آن به ارائه مقاله در این حوزه ها پرداختند.

قانع درباره موضوعات مورد بحث در اجلاس نیز گفت: موضوع محوری کنفرانس بین المللی کولنت علوم کتابداری و اطلاع رسانی است اما هنوز درباره مقوله اصلی مورد بحث توافق نهایی حاصل نشده است با اینکه معمولاً ترجیح داده می شود مقالات درباره موضوع علم سنجی و ارزیابی علم ارائه شود.

مرکز همکاری های تحقیقاتی بین کشورها (کولنت) در اول ژانویه سال 2000 شبکه علمی تحت عنوان ( Collaboration in Science and Technology Collnet) در برلین آلمان تشکیل شد. شبکه کولنت در حال حاضر با پژوهشگران برجسته ای از کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکایی فعالیت دارد. تاکنون 9 کنفرانس در کشورهای عضو برگزار شده که نهمین آن در تاریخ 28 جولای تا اول آگوست 2008 در برلین برگزار شد.