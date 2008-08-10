تنظیم روابط امنیتی عراق و آمریکا به آزادی دیپلماتهای ایرانی کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نظامیان آمریکایی، دی ماه سال 1385 با حمله به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق، تعدادی از دیپلماتهای کشورمان را ربودند و به دفتر کنسولگری خسارات جدی وارد کردند .

18 آبان 86 ،معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آزادی دو نفر از دیپلماتهای ربوده شده کشورمان در اربیل از دست نیروهای آمریکایی خبر داد ."موسی چگینی" و "حمیدرضا عسکری" دیپلماتهای آزاد شده ایرانی به همراه 7 ایرانی دیگر،عصر همان روز(18 آبان 86) وارد تهران شدند.

آزاد شدگان از دلایل بازداشت خود اظهار بی اطلاعی کرده و تاکید کردند که هیچ عمل خلاف قانون مرتکب نشده اند.

مقامهای وزارت امور خارجه کشورمان با تاکید بر غیر قانونی بودن بازداشت زائران و دیپلماتهای ایرانی، از آمریکا خواستند بقیه بازداشت شدگان ایرانی در عراق را نیز فورا و بدون هیچ شرطی آزاد کند.

موسی چگینی یکی از دودیپلمات ایرانی آزاده شده از بند نیروهای آمریکایی در فرودگاه امام خمینی (ره)،اقدام نیروهای آمریکایی در حمله به کنسولگری ایران در اربیل عراق را بر خلاف کنوانسیون بین المللی دانسته و تاکید کرده بود: برخورد نظامیان آمریکایی و شیوه نگهداری آنان از زندانیان کاملا غیر انسانی و برخلاف شعارهای بشردوستانه کاخ سفید است.

"حمید عسگری" دیگر دیپلمات آزاد شده ایرانی نیز، اقدامات اشغالگران آمریکایی را غیرقانونی و غیرانسانی خوانده و گفته بود: اشغالگران امریکایی ربوده شدگان را درسلولهای انفرادی در زمستان سرد زندانی می کردند.



سید محسن حکیم مشاور سیاسی عالی رئیس فراکسیون پارلمانی عراق درباره سرنوشت دیگر دیپلماتهای ایرانی که همچنان در اسارت اشغالگران آمریکایی قرار دارند؛ در گفتگو با گروه بین الملل مهر اظهار داشت : این افراد قطعا میهمانان ملت عراق بودند؛ به طور رسمی در عراق بودند و هیچ توجیهی برای اصل بازداشت آنها نبود چه برسد برای بقای بازداشت آنها.



وی افزود : در واقع دولت عراق تلاشهای گسترده ای برای آزادی این عزیزان انجام داد و البته برخی از این عزیزان آزاد شدند و تلاش می شود افراد باقی مانده فورا آزاد شوند.



حکیم خاطر نشان کرد : فکر می کنم تنظیم روابط امنیتی میان آمریکا و عراق، این فرصت را به عراقی ها خواهد داد تا پرونده امنیتی را به طور کامل در دست بگیرند تا بتوانند روابط امنیتی خودشان را با سایر کشورها برعهده گیرند و انشاء الله این افراد هم بر همین اساس، هرچه زودتر آزاد شوند.