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۱۷ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

دو طرح ورزشی و رفاهی ناجا در گنبد به بهره برداری رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: دو طرح ورزشی و رفاهی ناجا صبح پنجشنبه با حضور جمعی از فرماندهان انتظامی گلستان درگنبد کاووس واقع در شرق استان گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرحها شامل سالن ورزشی ویژه پرسنل انتظامی و فروشگاه اقلام مصرفی کارکنان ناجا در شهرستان گنبد کاووس است.

سرهنگ ابراهیم کریمی فرمانده انتظامی گلستان در آیین بهره برداری این طرحها گفت: راه اندازی این طرحها موجب رفاه و آسایش پرسنل و خانواده های آنها و صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.

وی افزود: برای تجهیز و راه اندازی این دو طرح که در مجموع 288 متر مربع زیر بنا دارند، 280 میلیون ریال هزینه شده است.

جمعی از ورزشکاران نیروی انتظامی در حاشیه این آیین به اجرای حرکات ورزشی پرداختند.

کد مطلب 728719

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