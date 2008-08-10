دولت مدیریت واحد شهری را بپذیرد / مجلس زمینه لازم را فراهم می کند

پرویز سروری با اشاره به مشکلات پدیده آمده در حوزه حمل و نقل عمومی شهر تهران به خبرنگار مهر گفت : اشکال اساسی که همواره این مشلات را پمپاژ می کند نبود مدیریت واحد شهری است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید مدیریت واحد شهری را بپذیرد افزود : رئیس جمهور در زمان مدیریت خود بر شهرداری تهران نیز بارها این موضوع را بیان داشته و حالا بهترین فرصت است که جهت کاهش تصدیگری دولت، مدیریت واحد شهری را بپذیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت : در صورتی که مدیریت واحد شهری ایجاد شود دیگر شاهد فرافکنی در پاسخگویی به مشکلات در حوزه شهری نخواهیم بود.

سروری با اعلام آمادگی مجمع نمایندگان تهران به عنوان نقش هماهنگی بین دولت و شهرداری افزود: مجلس می تواند زمینه های اجرایی شدن مدیریت واحد شهری را فراهم سازد.

وی تصریح کرد : ما همواره به مسئولین وزارت کشور و شهرداری اعلام کرده ایم برای رفع کاستیها در قانون که باعث ناهماهنگی در کارها می شود آماده دریافت پیشنهادات هستیم و هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهیم داد.