بیشترین فراوانی جرم مربوط به مواد مخدر و جرایم علیه اشخاص است

منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین فراوانی جرم در زنان مانند مردان، به مواد مخدر مربوط می شود و پس از آن جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی و جرایم علیه اشخاص و سرقت جزء بیشترین جرائم محسوب می شود.

وی تصریح کرد: بیشترین فراوانی جرم در زنان بیسواد و کم سواد است و پس از آن فراوانی جرم مربوط به سطوح تحصیلی ابتدایی ، سیکل ، دیپلم و نهضت سواد آموزی است.

وی با بیان اینکه قضاتی که به پرونده های زنان رسیدگی می کنند باید با ویژگی های شخصیتی آنان آشنا باشند، افزود: قضات باید با ویژگی های سنی و نوع جرائم ارتکابی آنها آشنا باشند که این امر نیازمند آموزش های تخصصی ویژه برای این گروه افراد است.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه هر چه بیشتر در زمینه پیشگیری اولیه اقدام کنیم ، بزهکاری کاهش خواهد یافت ، افزود: باید به دنبال برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقی در امر پیشگیری باشیم و این مقوله مهم را رها نکنیم.