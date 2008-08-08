بیشترین جرایم غیر عمد مربوط به عدم پرداخت مهریه است

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از جمله بیشترین جرائم غیر عمد مربوط به عدم پرداخت مهریه است و دلیل آن نیز مهریه های سنگین است که هنوز متاسفانه آگاهی لازم در این ارتباط دربین مردم ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: دولت و مجلس یک هزار و 200 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان دیه اختصاص داده است که امیدواریم این رقم اعتبار اختصاص یافته کمک موثری در کمک به آزادی زندانیان دیه باشد.

معاون ستاد دیه کشور تصریح کرد: بیشترین آمار زندانیان دیه کشور مربوط به تصادفات است که بنا بر آمارهای داده شده سالانه هزاران نفر جان خود را در جاده ها از دست می دهند یا دچار تصادفات بدنی شدید می شوند.

وی گفت: در سال گذشته 450 زندانی با پرداخت مبلغ دیه حدود 955 میلیارد ریال، آزاد شده اند.

ساری ابراز امیدواری کرد در پایان سال جاری در زندان ها، زندانی با جرایم مالی غیر عمد نداشته باشیم.