آخرین اقدامات جهت اسلامی شدن دروس/ مجلس و دولت بدون پژوهش تصمیم نگیرند

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت اسلامی شدن علوم و اینکه آیا کتابها یا محتوای علومی که تدریس می شوند به دید اسلامی تدوین شده اند را به شورای اسلامی شدن دانشگاهها سپرده تا برای متون درسی دانشگاهها اظهار نظر و تدبیر کنند.

حوزه علوم انسانی نباید بر مبنای غرب باشد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: حوزه علوم انسانی نباید بر مبنای غرب و اندیشه تولیدی غرب پیش رود بلکه باید بر اساس اندیشه دانشمندان مسلمان، آیات و روایات و اندیشه علمای خلف و حاضر باشد. همچنین نگاه به فعالیتهای تربیتی دانشگاه می تواند شاخصی برای اسلامی شدن دانشگاهها باشد که اکنون آمار فعالیتهای تربیتی و فرهنگی دانشگاهها رو به پیشرفت است و میزان معتکفین دانشجو، اردوهای دانشجویی و فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها افزایش داشته است.

وی وجه دیگری از دانشگاه اسلامی را هر چه نزدیکتر شدن دانشجویان کشور به ویژگیهای دانشجوی مسلمان دانست و افزود: دانشجویان کشورمان ترکیب بسیار خوبی دارند، البته در هر جمعیتی افراد خاصی نیز وجود دارند اما در جمع دانشجویان کشورمان افرادی با تربیت، با فرهنگ و توان بالای اندیشه بومی اسلامی و دلداده مکتب و آئین و فرهنگ خود هستند اما توقع ما بلند است و معتقدیم خوبی موجود باید افزون شود و به نقاط بالای ویژگیهای تربیتی دانشجوی مسلمان برسیم.

نقشه جامع علمی کشور به زودی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی می آید

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری نزدیک شدن نقشه جامع علمی کشور به مراحل نهایی گفت: نقشه جامع علمی کشور به زودی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی می آید و به سمع و نظر اندیشمندان می رسد کما اینکه مشاوره های سنگین و بکارگیری فرهیختگان علوم مختلف در زمینه تدوین نقشه جامع علمی کشور صورت گرفته و شاهد پیگیری مجدانه رئیس و اعضای کارگروه این نقشه هستیم.





نیازمند شاخصهای دقیق تری در حوزه علم و فناوری هستیم

وی با تاکید بر ضرورت ترسیم دقیق شاخصه های رسیدن به اهداف چشم انداز در حوزه علم و فناوری به مهر گفت: به نظر می رسد در حال حاضر برنامه های توسعه متصدی و متولی این گونه اعمال و هدفمندیهای موقت هستند اما تعیین شاخصه های دقیق تر در عرصه علم و فناوری ضرورت دارد تا بدانیم هر سال باید چه مقدار از راه را طی کنیم. همچنین ترسیم چشم انداز برای گروههای مرجع، اساتید و پژوهشگران ضروری است تا بتوانیم دائم و مستمر در مورد میزان و سرعت نزدیک شدن به اهداف چشم انداز و اهداف مقطعی خودآزمایی کنیم.

پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم انسانی چشمگیر است

حجت الاسلام دکتر خاموشی با یادآوری رشد روزافزون تعداد مقالات علمی بین المللی کشورمان و پیشرفتهای کشور در حوزه هایی نظیر بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوافضا، حوزه دیجیتال، حوزه هسته ای در بکارگیری دانش صلح آمیز هسته ای و پزشکی و ... در خصوص وضعیت کشورمان در حوزه علوم انسانی معتقد است: به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم انسانی خیلی بیشتر پیشرفت داشته اما شاخصه هایش زیاد مشخص نیست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به نظر می رسد با مقایسه تعداد مقالات علوم انسانی و تعداد کتب کشورمان در حوزه علوم انسانی نسبت به کشورهای هدف چشم انداز به این نتیجه برسیم که ایران دارای رقم بسیار بالایی است. بنابراین باید نوع حرکت در علوم انسانی را نیز در زمینه فعالیتهای انجام شده در کشورمان شاخص گذاری کنیم. در یک جمع بندی کلی نیز می توان گفت که فعالیتهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر و ان شاء الله در دهه پیش رو در حال انسجام و قوت بیشتر و تخصصی تر شده است.

دولت نهم بانی تجمیع قرارگاهی فعالیتهای پژوهشی در کشور شد

وی شکل گیری معاونت فناوری در ریاست جمهوری را قدمی مثبت دانست و به مهر گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موجب تجمیع قرارگاهی فعالیتهای پژوهشی در کشور شده و همین که فعالیتهای پژوهشی کشور در یک جایی رصد شوند و آئینه ای برای فعالیتهای انجام شده در کشور وجود داشته باشد مغتنم است.



هیچ کس بدون پژوهش تصمیم گیری نکند

دکتر خاموشی تاکید کرد: نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی و برنامه ریزان سنواتی و برنامه های توسعه باید طوری باشد که کاری در کشور صورت نگیرد مگر اینکه پشتوانه پژوهشی داشته باشد.