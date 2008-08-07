مسئولیت خبرنگاران خطیر و سرنوشت ساز است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران استان، اظهار داشت: رسالت خبرنگاران یک رسالت حساس، سرنوشت ساز و تاثیر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه قلم خبرنگاران سرنوشت افراد را تعیین می کند، خطاب به خبرنگاران یادآور شد: قلم شما بسیار مسئولیت آور است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خبرنگاران مطالب را موثق و مطابق با واقع بنویسند، افزود: رسالت خبرنگاران اطلاع رسانی صحیح و دقیق است و در این راستا خبرنگار باید با هوشیاری و دقت ، امانت داری و صداقت و وفاداری و حرمت قلم بزنند.

میرعمادی با اشاره به اینکه خبرنگار باید در کارش بصیر باشد، بیان داشت: خبرنگاران باید وفادار به ارزش ها و اصول حرفه خبرنگاری باشن .

وی شجاعت را لازمه کار خبرنگاری دانست و افزود: در نظر گرفتن مصالح و منافع کشور و همچنین استان از دیگر اصول کار خبرنگاران است که باید به آن توجه شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد ضمن دعوت خبرنگاران به تقویت وحدت اجتماعی، عنوان کرد: خبرنگاران در ایجاد وحدت و تقویت آن در میان همه آحاد جامعه نوآوری داشته باشند.

وی دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی را از خصایص مهم خبرنگاران برشمرد و گفت: رسانه ها باید همواره ضعف ها و قوتها را در کنار هم ببینند و مطالب را از منابع موثق دریافت و نقد کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید از مطالب و موضوعات درک صحیح داشته باشند ،افزود: باید برداشت ها از مطالب اشخاص برداشتی موافق با واقع باشد .

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حل مشکلات خبرنگاران توسط مسئولان تاکید کرد و بیان داشت : خبرنگار باید در آسایش و آرامش باشد تا بتواند مسئولیت خود را به خوبی ایفا کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین شهید صارمی را شهید مبارزه با تحجر خواند و افزود: شهید صارمی خبرنگاری بود که در روشنگری افکار عمومی نقش مهمی را ایفا کرد و الگوی مناسبی برای خبرنگاران است.