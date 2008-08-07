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۱۷ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۱

کاراجیچ "آلبرایت" را هم متهم به دخالت در نسل کشی کرد

کاراجیچ "آلبرایت" را هم متهم به دخالت در نسل کشی کرد

"رادوان کاراجیچ "جنایتکار صرب و عامل کشتار مسلمانان بوسنی، مادلین آلبرایت وزیر خارجه دولت بیل کلینتون در آمریکا را متهم به مشارکت در نسل کشی مسلمانان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاراجیچ "که پیشتر "ریچارد هالبروک" نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و بنیانگذار" پیمان دیتونسک" مبنی بر برقراری صلح در بوسنی را متهم به همدستی با خود کرده بود، این بار" آلبرایت" را هم به این اتهام مزین کرد.

کاراجیچ گفت که آلبرایت به وی قول هایی درباره مصونیت از تعقیب داده بود.

کاراجیچ جنایتکار جنگی صرب در جنگ بالکان  که در جولای سال 1995، در منطقه سربرنیتسا در شرق بوسنی، هشت هزار مسلمان را قتل عام کرده بود، چندی پیش در بلگراد دستگیر و برای پاسخگویی در قبال اقدامات خود به دادگاه لاهه منتقل شد و او در محاکمات خود "هالبروک" را به همدستی با خود متهم کرد.

وی  خواستار حضور آلبرایت، ویلیام اشتویبنر" دیپلمات سابق آمریکا و "ریچارد گلداستاین" داستان سابق دادگاه سابق بین المللی برای یوگسلاوی در محاکمات شد.

این جنایتکار همچنین با درخواست از این دادگاه برای دریافت شواهد دخالت از هالبروک در رابطه همکاریش با کاراجیچ، صلاحیت دادگاه بین المللی لاهه را برای رسیدگی به اتهاماتش زیر سؤال برد.

کد مطلب 728858

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