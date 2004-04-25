مسابقات انتخابي تيم ملي درسطح بالايي برگزار شد

حبيب الله ناظريان رييس فدراسيون كاراته ايران درحاشيه برگزاري رقابت هاي انتخابي تيم ملي اميد در شهرستان قم با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت: حضور 81 كاراته كا از 21 استان كه همگي با انگيزه حضور دراردوي تيم ملي به اين مسابقات آمده بودند سطح فني را بالا برده بود كه در نهايت ورزشكاراني از 15 استان به اردوي تيم ملي دعوت شدند.

وي به برنامه نفرات انتخاب شده اشاره كرد و افزود: ما مثل قبل اردوهاي مرحله اي را برگزار نخواهيم كرد و به جاي آن يك برنامه مدون مكتوب را به نفرات انتخاب شده ارايه مي دهيم تا طبق آن زيرنظر مربيان خود درشهرستان تمرين كنند وهر 2 هفته يك بار به اردو آمده و ضمن تمرين زير نظر مربيان تيم ملي ، تست آمادگي خواهند داد تا روند رو به رشد آنها بررسي شود . اين برنامه تا 2 ماه مانده به مسابقات ادامه مي يابد و پس از آن مربيان كارفني را آغاز مي كنند تا آن زمان تك تك نفرات تحت نظر بوده و مراحل آمادگي جسماني آنها كنترل مي شود.

ناظريان در مورد مسابقات جهاني مكزيك و تدارك براي تيم ملي گفت: در كنار تمرينات اردويي كه قبلا تنظيم شده است مسابقات بين المللي وحدت در تهران را نيز در نظر گرفته ايم كه براي حضور در اين مسابقات 45 كشور را دعوت كرده ايم تا نفرات ملي پوش يك ديدار تداركاتي خوب را پشت سر بگذارند.

رييس فدراسيون كاراته درجواب اين سوال كه آيا تمام اين 45 كشور به تهران سفر خواهند كرد يا خير تصريح كرد: ما به دنبال كيفيت هستيم نه تعداد تيمها، به همين دليل رايزني براي حضور تيم هاي قدرتمندي چون انگليس و اسپانيا درتهران جريان دارد كه اگر موق شويم ملي پوشان كشورمان مي توانند محك جدي خورده و توانايي خود را در مصاف با رقباي جدي و سرسخت به نمايش بگذارند.