هوشیاری و دقت خبرنگاران در شرایط کنونی بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قهرمانی استاندار گیلان عصر پنجشنبه به مناسبت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران در سالن فرهنگی و هنری خاتم الانبیای رشت، افزود: نقش خبرنگاران در جامعه ارزشمند و حساس است.
وی، آگاهی از جوانب مختلف و ویژگیهای حساس مبارزات و جنگ نرم کنونی را لازمه ایفای نقش خبرنگاران در برهه کنونی دانست.
قهرمانی استاندار گیلان، حفظ ایمان، آگاهی داشتن نسبت به دشمنی فرهنگی و حفظ جهت گیریهای اصولی انقلاب اسلامی را از جمله عناصر مهم برای ورود به عرصه خبر و مبارزه علیه جنگ نرم عنوان کرد.
وی همچنین گفت: اصحاب رسانه باید مسائل روز جامعه را به دقت تجزیه و تحلیل و ریشهیابی کنند و به دنبال راهکارهای مطلوب در جهت رفع مشکلات از مسئولان مربوط باشند.
این مقام ارشد اجرایی استان، اطلاع رسانی صادقانه و خیرخواهانه و امانتداری را مهمترین اصول عرصه خبر دانست و گفت: خبرنگاران باید نقاط ضعف و کاستیهای موجود را شناسایی و با رعایت این اصول اطلاع رسانی کنند.
قهرمانی اظهار داشت: همه روزهای سال متعلق به خبرنگاران است و این هفته و روز خبرنگار تنها فرصتی برای طرح و یادآوری مسائلی است که این گروه از جامعه با آن گریبان گیرند.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز در این مراسم گفت: جایگاه رسانهها در کشور ایران به واسطه نظام مردم سالارانه آن قویتر از سایر کشورهاست .
محمد حسن پور بیان اینکه خبرنگاران در ایران از اعتماد اجتماعی مناسبی برخوردارند، افزود: داشتن اعتماد عمومی ثروت گرانقدری برای خبرنگاران است.
وی همچنین، صداقت، راست گویی ،امانت داری از ویژگی های یک خبرنگار موفق دانست.
حسن پور در ادامه خبرنگاری را شغل سخت و پرمخاطره ای دانست و یادآورشد: امروز کار رسانه ای صرفا خبر رسانی نیست بلکه تاثیرات آن در سطح بین الملل و داخلی فراتر از گذشته است.
دراین مراسم که جمعی از مسئوولان و خبرنگاران حضور داشتند روز خبرنگار و شهادت "محمود صارمی" خبرنگار ایرنا گرامی داشته شد و از تلاش خبرنگاران در عرصه خبر و خبررسانی تجلیل شد.
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